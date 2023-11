Ισραήλ: Δυο τραυματίες στο Τελ Αβίβ από θραύσματα ρουκετών (vid)

Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν, ο ένας από αυτούς σοβαρά, από θραύσματα στο Τελ Αβίβ μετά από επίθεση με ρουκέτες από τη Λωρίδα της Γάζας.

Η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς ανέλαβε την ευθύνη για την εκτόξευση της ρουκέτας, ενώ αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν ότι είδαν τρία βλήματα να εκτοξεύονται από τη Λωρίδα της Γάζας.Η υπηρεσία ασθενοφόρων Magen David Adom αναφέρει ότι περιθάλπει έναν άνδρα ηλικίας 20 ετών που έχει τραυματιστεί σοβαρά από θραύσματα και μια γυναίκα ηλικίας 43 ετών που έχει τραυματιστεί ελαφρά.

From the scene of the rocket impact in Tel Aviv pic.twitter.com/pdOt1vYWmA