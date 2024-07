Ισραήλ: Δύο νεκροί από ρουκέτες της Χεζμπολάχ στα Υψίπεδα του Γκολάν

Δύο ισραηλινοί πολίτες σκοτώθηκαν από ρουκέτες που εκτόξευσε η Χεζμπολάχ στα Υψίπεδα του Γκολάν το βράδυ της Τρίτης, ανακοίνωσε η ισραηλινή αστυνομία, εν μέσω ενός μπαράζ περίπου 40 ρουκετών που εκτόξευσε η λιβανέζικη οργάνωση. Πρόκειται για έναν άνδρα και μια γυναίκα που επέβαιναν σε αυτοκίνητο, το οποίο χτυπήθηκε από ρουκέτα.

Ο θάνατός τους αύξησε τον αριθμό των αμάχων που σκοτώθηκαν στο Ισραήλ εν μέσω των πολύμηνων συγκρούσεων με τη Χεζμπολάχ σε 12, αναφέρουν οι Times of Israel.

