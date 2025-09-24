Ισραήλ: Drone από την Υεμένη έπληξε την Εϊλάτ - Τουλάχιστον 20 τραυματίες

Τουλάχιστον 20 άτομα τραυματίστηκαν εκ των οποίων δύο σοβαρά, μετά από επίθεση drone, το οποίο σύμφωνα με ισραηλινά μέσα εκτοξεύθηκε από την Υεμένη και έπληξε το θέρετρο Εϊλάτ της Ερυθράς Θάλασσας, στα σύνορα με την Ιορδανία και την Αίγυπτο.

Η υπηρεσία πρώτων βοηθειών Magen David Adom («Κόκκινο άστρο του Δαυίδ») ανέφερε ότι μετέφερε τουλάχιστον 20 άτομα που έχουν τραυματιστεί από την επίθεση σε νοσοκομείο της πόλης, σύμφωνα με τους Times of Israel.

The IDF confirms that a drone launched from Yemen at Israel struck Israel's southernmost city of Eilat a short while ago.



Attempts to intercept the drone failed, the military says.



At least four people were injured in the attack. pic.twitter.com/kp8Lp6Bb5s — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) September 24, 2025

Ανάμεσα στους τραυματίες είναι δύο άνδρες ηλικίας περίπου 60 ετών, οι οποίοι νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Αρκετοί ακόμη άτομα δέχθηκαν ιατρική περίθαλψη επί τόπου στο σημείο του συμβάντος. Οι περισσότεροι τραυματίες χτυπήθηκαν από θραύσματα.

Βίντεο που ανέβηκαν στα κοινωνικά δίκτυα δείχνουν τη στιγμή του πλήγματος και φαίνεται ότι το drone χτύπησε μια εμπορική περιοχή της πόλης.

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι το drone εκτοξεύθηκε από τους Χούθι της Υεμένης και προσέθεσε πως οι προσπάθειες να αναχαιτιστεί το drone απέτυχαν.

Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία ξεκίνησε έρευνα. Δύο πύραυλοι αναχαίτισης του Iron Dome εκτοξεύθηκαν κατά του drone, αλλά και οι δύο απέτυχαν να το καταρρίψουν.

Σύμφωνα με τον στρατό, οι σειρήνες ηχούσαν στην πόλη προειδοποιώντας για την επίθεση με drone, «σύμφωνα με το πρωτόκολλο».

Η Εϊλάτ αποτελεί συχνό στόχο επιθέσεων από τους Χούθι.