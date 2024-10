Το Ισραήλ έχει σχεδιάσει την επίθεση στον νότιο Λίβανο ως μια βραχυχρόνια επιχείρηση κατά μιας ήδη αποκεφαλισμένης Χεζμπολάχ, αλλά εγκυμονεί ο κίνδυνος να μετατραπεί σε μια πιο παρατεταμένη και επίπονη εισβολή, όπως άλλωστε συνέβη και στο παρελθόν, εκτιμά το Politico.

Η εισβολή του Ισραήλ στο νότιο Λίβανο το 1982 είχε ως αρχικό σκοπό θεωρητικά να απωθήσει σε σύντομο χρόνο τους Παλαιστίνιους μαχητές που εξαπέλυαν από εκεί επιθέσεις στην ισραηλινή επικράτεια, όμως τελικά μετατράπηκε σε 18χρονη κατοχή.

Αυτή τη φορά, το Ισραήλ θεωρεί ότι οι μαχητές της υποστηριζόμενης από το Ιράν Χεζμπολάχ είναι τόσο αποθαρρυμένοι από τη δολοφονία του ηγέτη τους Χασάν Νασράλα (αλλά και σχεδόν ολόκληρης της διοικητικής δομής της οργάνωσης), που οι δυνάμεις τους είναι πλήρως ασυντόνιστες.

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού έχει δηλώσει ότι στο πλαίσιο της επιχείρησης «Βόρεια Βέλη» εξελίσσονται σφοδρές μάχες στο νότιο Λίβανο και ότι η Χεζμπολάχ χρησιμοποιεί τους ντόπιους «ως ανθρώπινη ασπίδα για να εξαπολύσει επιθέσεις», ενώ οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) επισημαίνοντας τις δυσκολίες της επικείμενης πρόκλησης κατά της σιιτικής οργάνωσης αναφέρουν ότι ένα στα δύο ή τρία σπίτια στο νότιο Λίβανο χρησιμοποιείται για την απόκρυψη «τρομοκρατικών στοιχείων», όπως εκτοξευτές ρουκετών ή ακόμη και πυραύλους κρουζ.

Ασφαλώς, δεν υπάρχει περίπτωση να εξουδετερωθεί η Χεζμπολάχ χωρίς μάχη, πόσο μάλλον σε ένα περιβάλλον που γνωρίζει άριστα και χαρακτηρίζεται από απόκρημνα εδάφη με χαράδρες και φαράγγια, πέρα από το δαιδαλώδες δίκτυο σηράγγων που έχει κατασκευάσει.

Από την πλευρά της, η Χεζμπολάχ διαψεύδει ότι έχουν λάβει χώρα άμεσες χερσαίες συγκρούσεις μεταξύ «μαχητών της αντίστασης και των δυνάμεων κατοχής», ωστόσο τονίζει ότι οι άνδρες της είναι «έτοιμοι για άμεση σύγκρουση με τις εχθρικές δυνάμεις» και ότι μια επίθεση με ρουκέτες κατά της Μοσάντ και των βάσεων στρατιωτικών πληροφοριών στο Τελ Αβίβ ήταν «μόνο η αρχή».

Προς το παρόν, ακόμη και από την ισραηλινή αντιπολίτευση, δεν ακούγονται πολλές φωνές να εναντιώνονται, εκτός ίσως από τον πρώην πρωθυπουργό Εχούντ Ολμέρτ, ο οποίος υπενθυμίζει ότι «κανείς δεν ξέρει πώς θα εξελιχθεί και πώς μπορεί να τελειώσει μια εισβολή. Η προηγούμενη εμπειρία που είχαμε από μια χερσαία επιχείρηση στον Λίβανο διήρκεσε 18 χρόνια. Ήταν μια ολοκληρωτική στρατηγική αποτυχία και δεν καταλαβαίνω ποια ακριβώς είναι η στρατηγική εδώ».

Ο διακηρυγμένος στόχος του Ισραήλ είναι να αναγκάσει τις δυνάμεις της Χεζμπολάχ να υποχωρήσουν πίσω από τη βόρεια πλευρά της λεγόμενης Μπλε Γραμμής, του ποταμού Λιτάνι, περίπου 29 χιλιόμετρα βόρεια των συνόρων, στο πνεύμα του ψηφίσματος 1701 των Ηνωμένων Εθνών που τερμάτιζε το 2006 τον πόλεμο στον Λίβανο.

Ο Ισραηλινός ηγέτης έχει ήδη τονίσει ότι απώτερος στόχος του είναι να υπονομεύσει την ηγεσία της Τεχεράνης και να ανατρέψει τους Ιρανούς που χρηματοδοτούν τη Χαμάς, τη Χεζμπολάχ και τους αντάρτες Χούθι της Υεμένης. Και ποιος καλύτερος τρόπος για να το πετύχει αυτό από το να αμβλύνει την αιχμηρή άκρη του δόρατος του Ιράν - να αποδεκατίσει τη Χεζμπολάχ Αλλά αυτό είναι ένα επικίνδυνο παιχνίδι, σύμφωνα με το Politico.

Το Σάββατο, ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε το Σάββατο, ότι εξουδετέρωσε δύο ενόπλους από την ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς που επιχειρούσαν στον Λίβανο.

Πρόκειται για τον Μοχάμεντ Χουσεΐν Αλί αλ Μαχμούντ ο οποίος είχε την εκτελεστική ηγεσία της τρομοκαρτικής οργάνωσης για τον Λίβανο και σκοτώθηκε από αεροπορική επιδρομή, αλλά και για τον Σαίντ Αλα Ναίφ Αλί, μέλος της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς στον Λίβανο, ο οποίος σκοτώθηκε επίσης, από μία βραδινή πολεμική επιχείρηση των Ισραηλινών, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.

Οι Ταξιαρχίες του αλ Κασάμ, που αποτελούν την ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς επιβεβαίωσαν το θάνατο των δύο ενόπλων, μετά από αεροπορικές επιδρομές των Ισραηλινών στον Λίβανο, αλλά με διαφορετικά ονόματα, Μοχάμεντ Χουσείν αλ Λουίζ και Σαίντ Ατάλα Αλί.

Σημειώνεται πως λίγες ημέρες πριν, με ανάρτησή του στο X, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, έστειλε μήνυμα προς τους πολίτες του Ιράν, λέγοντας ότι «το καθεστώς της Τεχεράνης δεν ενδιαφέρεται γι' αυτούς» και «χρηματοδοτεί μόνο την τρομοκρατία και τα πυρηνικά όπλα».

«Ο λαός του Ιράν πρέπει να γνωρίζει ότι το Ισραήλ στέκεται μαζί σας», αναφέρει.

«Όταν το Ιράν θα είναι επιτέλους ελεύθερο - και αυτή η στιγμή θα έρθει πολύ νωρίτερα απ' ό,τι νομίζει ο κόσμος - όλα θα είναι διαφορετικά. Οι δύο αρχαίοι λαοί μας, ο εβραϊκός λαός και ο περσικός λαός, θα έχουν επιτέλους ειρήνη» τόνισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

The people of Iran should know - Israel stands with you pic.twitter.com/MfwfNqnTgE