Ισραήλ: Δεσμεύθηκε να «πολεμήσει μέχρι τη νίκη» μετά την απελευθέρωση δύο ομήρων (vid)

Οι δύο Αμερικανίδες που αφέθηκαν ελεύθερες από τη Χαμάς -μία μητέρα και η έφηβη κόρη της που ζουν στην περιοχή του Σικάγο- επανενώθηκαν με την οικογένειά τους στο Ισραήλ χθες Παρασκευή, σχεδόν δύο εβδομάδες αφού απήχθησαν μαζί με δεκάδες άλλους ανθρώπους από μαχητές της παλαιστινιακής οργάνωσης.

Η 59χρονη Τζούντιθ Τάι Ραάναν και η 17χρονη κόρη της Νάταλι παραδόθηκαν στις ισραηλινές δυνάμεις στα σύνορα με τη Λωρίδα της Γάζας.

Την απελευθέρωσή τους ανακοίνωσε ο Αμπού Ουμπάιντα, εκπρόσωπος της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς των Ταξιαρχιών Εζεντίν αλ Κάσαμ και την επιβεβαίωσε λίγη ώρα αργότερα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Τη στιγμή της απελευθέρωσης κατέγραψε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από την Χαμάς.





Ο Νετανιάχου επεσήμανε ότι οι δύο Αμερικανίδες, που διαμένουν στο προάστιο Έβανστον του Σικάγο, βρίσκονται «καθ’ οδόν προς ένα σημείο συνάντησης σε στρατιωτική βάση στο κέντρο της χώρας, όπου τους περιμένουν μέλη της οικογένειάς τους».

Παράλληλα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δεσμεύθηκε ότι το Ισραήλ «θα πολεμήσει μέχρι τη νίκη» στη Γάζα.

«Δύο από τους απαχθέντες μας είναι σπίτι τους. Δεν παραιτούμαστε από τις προσπάθειες να επιστρέψουν όλοι οι απαχθέντες και οι αγνοούμενοι», τόνισε στην ανακοίνωσή του. «Παράλληλα θα συνεχίσουμε να πολεμάμε μέχρι τη νίκη», κατάληξε ο Νετανιάχου.

Ο Ούρι Ραάναν, πατέρας της Νάταλι, δήλωσε ότι μίλησε με την κόρη του στο τηλέφωνο. «Ακούστηκε πάρα πολύ καλά, πολύ χαρούμενη και μοιάζει να είναι καλά».

Σύμφωνα με τον Νετανιάχου και την οικογένειά τους, οι δύο γυναίκες απήθχησαν από το κιμπούτς Ναχάλ Οζ στη διάρκεια της επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου.

Οι δύο γυναίκες επισκέφθηκαν το κιμπούτς, που βρίσκεται περίπου 2 χιλιόμετρα από τα σύνορα με τη Γάζα, στο πλαίσιο ταξιδιού τους που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο για να γιορτάσουν τις εβραϊκές γιορτές, την αποφοίτηση της Νάταλι από το σχολείο και τα 85α γενέθλια της γιαγιά της, δήλωσαν συγγενείς τους.

Στο μεταξύ η Διεθνής Επιτροπή Ερυθρού Σταυρού ανακοίνωσε ότι συνέβαλε στην απελευθέρωση των δύο γυναικών.

Σε ανακοίνωσή της η Μιριάνα Σπόλιαριτς Έγκερ εξήγησε ότι η ΔΕΕΣ συνέβαλε στην απελευθέρωσή τους «μεταφέροντας τους ομήρους από τη Γάζα στο Ισραήλ», υπογραμμίζοντας την ουδετερότητα του οργανισμού του οποίου προΐσταται.

«Η σημερινή απελευθέρωση δύο ομήρων από τη Γάζα αποτελεί αχτίδα ελπίδας. Είμαστε εξαιρετικά ανακουφισμένοι που κατάφεραν να επιστρέψουν στην οικογένειά τους έπειτα από δύο εβδομάδες αγωνίας», τόνισε.

Οι δύο γυναίκες ήταν μεταξύ των περίπου 200 ομήρων που κρατά η Χαμάς. Σύμφωνα με την παλαιστινιακή οργάνωση, 50 άλλοι όμηροι κρατούνται από άλλες ένοπλες ομάδες στη Γάζα, ενώ περισσότεροι από 20 έχουν σκοτωθεί από τις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές.

Η Χαμάς διευκρίνισε ότι οι δύο Αμερικανίδες αφέθηκαν ελεύθερες για «ανθρωπιστικούς λόγους», έπειτα από τη μεσολάβηση του Κατάρ.

Πηγή που έχει γνώση των διαπραγματεύσεων σχολίασε ότι η απελευθέρωση των δύο αποτελεί «ένα πρώτο βήμα», ενώ πρόσθεσε ότι «συνεχίζονται οι συνομιλίες για περισσότερες απελευθερώσεις».

Αμερικανοί και Βρετανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι συνεργάζονται με το Κατάρ για να πετύχουν την απελευθέρωση και των υπόλοιπων ομήρων, που κατάγονται από διάφορες χώρες, όπως η Ταϊλάνδη, η Αργεντινή, η Γερμανία, η Γαλλία και η Πορτογαλία.

Αντίδραση ΗΠΑ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ευχαρίστησε το Κατάρ και το Ισραήλ για τη συνεργασία τους προκειμένου να αφεθούν ελεύθερες οι δύο όμηροι. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ο Μπάιντεν ανέφερε ότι μίλησε μαζί τους τηλεφωνικά και ανήρτησε φωτογραφία τους η οποία μοιάζει να τραβήχτηκε την ώρα της συνομιλίας τους.

.@POTUS spoke this evening with the two American citizens who had been held hostage by Hamas. We are so grateful that they are safe.

We will continue to do everything we can to unite all hostages with their loved ones. pic.twitter.com/rp1YDtB8Zu