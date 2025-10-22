Δεν θα υπάρξουν τουρκικά στρατεύματα στη Γάζα, ξεκαθάρισε το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού μετά από δημοσιεύματα για διαφωνία σχετικά με το θέμα κατά τη χθεσινή συνάντηση μεταξύ του πρωθυπουργού Μπένιαμιν Νετανιάχου και του επικεφαλής των αιγυπτιακών μυστικών υπηρεσιών Χασάν Ρασάντ.

«Δεν υπάρχει διαφωνία», δήλωσε το γραφείο του πρωθυπουργού στην εφημερίδα The Times of Israel. «Δεν θα υπάρξει τουρκική συμμετοχή».

Το Sky News Arabia ανέφερε ότι στη συνάντηση ο Νετανιάχου απέρριψε την τουρκική συμμετοχή σε μια πιθανή ειρηνευτική δύναμη στη Λωρίδα της Γάζας.

Επίσης, «απέρριψε εντελώς» τις δυνάμεις ασφαλείας της Παλαιστινιακής Αρχής που εκπαιδεύτηκαν από την Αίγυπτο και την Ιορδανία στη Γάζα, σύμφωνα με την πηγή που μίλησε στο βρετανικό-εμιρατικό μέσο

«Ο Νετανιάχου επιμένει ότι πρέπει πρώτα να εφαρμοστούν οι όροι της δεύτερης φάσης, δηλαδή ο αφοπλισμός της Χαμάς και η παραίτηση της από τον έλεγχο της Γάζας, πριν από οποιαδήποτε συζήτηση για την τοπική διοίκηση ή τις δυνάμεις ασφαλείας που λειτουργούν στη Γάζα», τόνισε η παλαιστινιακή πηγή.

Αντίθετος με την παρουσία της Τουρκίας στη Γάζα εμφανίστηκε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου και στις δηλώσεις που έκανε με τον Τζέι Ντι Βανς.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την ιδέα της παρουσίας τουρκικών δυνάμεων ασφαλείας στη Γάζα, ο Νετανιάχου είπε: «Θα αποφασίσουμε μαζί (σ.σ. με τις ΗΠΑ) για αυτό. Έχω πολύ ισχυρές απόψεις σχετικά με αυτό. Θέλετε να μαντέψετε ποιες είναι;»

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δήλωσε την Τρίτη ότι η Τουρκία θα διαδραματίσει «εποικοδομητικό ρόλο» καθώς η εκεχειρία προχωρά προς το επόμενο στάδιο.

Η Τουρκία δήλωσε ότι θα συμμετάσχει στη διεθνή ομάδα εργασίας για την παρακολούθηση της εφαρμογής της εκεχειρίας και ότι οι ένοπλες δυνάμεις της θα μπορούσαν να υπηρετήσουν σε στρατιωτική ή πολιτική ιδιότητα, ανάλογα με τις ανάγκες.

Πριν από δύο εβδομάδες, ο Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία θα μπορούσε να διαδραματίσει ρόλο «στο πεδίο», ενώ ένας ανώτερος αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι η χώρα θα συμμετάσχει στην κοινή ομάδα εργασίας – μαζί με το Ισραήλ, τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Κατάρ και την Αίγυπτο – που συστάθηκε για τον εντοπισμό των σωμάτων των νεκρών ομήρων στη Γάζα, των οποίων η θέση ήταν άγνωστη.