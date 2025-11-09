Εκπρόσωπος της κυβέρνησης του Ισραήλ δήλωσε την Κυριακή ότι Τούρκοι στρατιώτες δεν θα αναπτυχθούν στη Γάζα, στο πλαίσιο της πολυεθνικής δύναμης που αναμένεται ν’ αναλάβει την εποπτεία της περιοχής από τον στρατό του Ισραήλ. Σημειώνεται ότι η απόφαση του γενικού εισαγγελέα της Κωνσταντινούπολης να εκδώσει εντάλματα σύλληψης κατά 37 Ισραηλινών ανώτατων αξιωματούχων με τις κατηγορίες της «γενοκτονίας» και της «διάπραξης εγκλημάτων πολέμου» οδηγεί σε νέο ναδίρ τις σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας.

«Δεν θα πατήσουν τουρκικές μπότες στο έδαφος», δήλωσε ο εκπρόσωπος Σος Μπεντροσιάν στους δημοσιογράφους, απαντώντας σε μία σχετική ερώτηση.

Το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για το τέλος του διετούς πολέμου προβλέπει τη δημιουργία μιας προσωρινής Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης, η οποία θα αναλάβει σταδιακά την ασφάλεια της Γάζας από τον ισραηλινό στρατό.

Η δύναμη αυτή δεν έχει ακόμη ιδρυθεί και πολλές χώρες ζητούν να διαθέτει εντολή από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Όταν ρωτήθηκε για τις αντιρρήσεις του Ισραήλ σχετικά με τουρκικές δυνάμεις στη Γάζα, ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία Τομ Μπάρακ δήλωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα σε συνδιάσκεψη ασφαλείας στη Μανάμα ότι η Τουρκία θα συμμετάσχει.

Ο αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς δήλωσε τον προηγούμενο μήνα ότι η Άγκυρα θα μπορούσε να παίξει έναν «καταλυτικό ρόλο», αλλά ότι η Ουάσιγκτον δεν θα επέβαλε τίποτα στο Ισραήλ όσον αφορά ξένα στρατεύματα «στο έδαφός τους».

Deutsche Welle: Στο ναδίρ οι σχέσεις Ισραήλ - Τουρκίας

Στον κατάλογο των ενταλμάτων περιλαμβάνονται ο ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο υπουργός Άμυνας, Ισράελ Κατς, ο υπουργός Εθνικής Ασφαλείας, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, ο αρχηγός του ενόπλων δυνάμεων, υποστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, και ο αρχηγός του πολεμικού ναυτικού, υποστράτηγος Νταβίντ Σάλμα.

Ισραήλ: Kυβέρνηση και αντιπολίτευση κατά Ερντογάν

Όπως ήταν αναμενόμενο, η εξέλιξη προκάλεσε στο Ισραήλ οργισμένες αντιδράσεις. Από κυβερνητικής πλευράς, ο υπουργός Εξωτερικών, Γκιντεόν Σάαρ, σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ, αναφέρει ότι «η τουρκική δικαιοσύνη έχει προ πολλού καταντήσει εργαλείο πολιτικής εξόντωσης αντιφρονούντων, οδηγώντας στη φυλακή δικαστές, δημοσιογράφους και δημάρχους» και χαρακτήρισε την έκδοση των ενταλμάτων σύλληψης ως «ακόμα μία επικοινωνιακή κίνηση του δικτάτορα Ερντογάν».

Αντιδράσεις, όμως, σημειώνονται και από τον χώρο της ισραηλινής αντιπολίτευσης. Συγκεκριμένα, ο Αβιγκτνόρ Λίμπερμαν, ηγέτης του δεξιού κόμματος της αντιπολίτευσης «Ισραέλ Μπεϊτένου» («Ισραήλ το Σπίτι μας») επεσήμανε ότι «τώρα καθίσταται σαφές περισσότερο από ποτέ για ποιον λόγο η Τουρκία δεν θα πρέπει να έχει καμία απολύτως ανάμιξη, άμεση ή έμμεση, σε ό,τι αφορά την πολυεθνική δύναμη, που σχεδιάζεται να εγκατασταθεί στη Γάζα».

Το σχέδιο για τη Γάζα

Είναι σαφές ότι η χθεσινή νέα δραματική εξέλιξη στις τουρκοϊσραηλινές σχέσεις ενισχύει τη σταθερή άρνηση της κυβέρνησης Νετανιάχου ως προς το να δώσει την έγκρισή της για τη συμμετοχή της Τουρκίας τόσο στην μελλοντική πολυεθνική δύναμη στη Γάζα, όσο και στο πολυεθνικό επιτελικό αρχηγείο υπό αμερικανική διοίκηση για την ορθή εφαρμογή του σχεδίου Τραμπ (Civil-Military Coordination Center, CMCC) που λειτουργεί εδώ και λίγες εβδομάδες στην κωμόπολη Κιριάτ Γκατ του νοτίου Ισραήλ.

Τουρκική δυσαρέσκεια με πολλαπλούς αποδέκτες

Από την άλλη, η χθεσινή τουρκική κίνηση εκτιμάται ότι αποστέλλει πολλαπλά μηνύματα και μάλιστα προς πολλούς αποδέκτες, στους οποίους θα μπορούσε να περιλαμβάνεται και η διακυβέρνηση Τραμπ. Άλλωστε, είναι δεδομένη η δυσαρέσκεια της Άγκυρας από την πρόσφατη προαναγγελία στην Αθήνα σημαντικών ενεργειακών εγχειρημάτων στρατηγικής σημασίας στην Ανατολική Μεσόγειο - στα οποία, ωστόσο, η Τουρκία δεν συμπεριλαμβάνεται.