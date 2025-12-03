Ισραήλ: Δεν ανήκουν σε ομήρους τα λείψανα που παραλάβαμε από τη Χαμάς

Δεν ανήκουν στους δύο τελευταίους ομήρους της Γάζας τα λείψανα τα οποία παρέδωσε την Τρίτη η Χαμάς. Σε αυτό το συμπέρασμα κατέληξαν Ισραηλινοί ιατροδικαστές, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη το γραφείο του πρωθυπουργού του Ισραήλ.

Υπενθυμίζεται ότι τα λείψανα παρελήφθησαν χθες από αστυνομικές δυνάμεις οι οποίες τα παρέδωσαν στο Εθνικό Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής.

«Το Ισραήλ παρέλαβε, μέσω του Ερυθρού Σταυρού, ευρήματα που παρέδωσε η Χαμάς», είχε δηλώσει το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού, χωρίς να αναφέρει ρητά ότι πρόκειται για τα λείψανα ενός από τους δύο τελευταίους ομήρους (ενός Ισραηλινού και ενός Ταϊλανδού υπηκόου), αλλά πρόσθεσε ότι οι Αρχές βρίσκονται σε επαφή με τις οικογένειές τους.

Οι σοροί οι οποίοι δεν έχουν ακόμα παραδοθεί είναι του Ισραηλινού αστυνομικού Ραν Γκβίλι και του Ταϊλανδού Σουντθισάκ Ρινθάλακ, οι οποίοι απήχθησαν και οι δύο κατά τη διάρκεια της επίθεσης της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.