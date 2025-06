Ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή

Το Ισραήλ βομβάρδισε υποδομές στο κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars στη νότια επαρχία Μπουσέχρ του Ιράν, προκαλώντας το ξέσπασμα πυρκαγιάς, μετέδωσαν το Σάββατο (14/06) το απόγευμα ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Δημοσιεύματα κάνουν λόγο για μια «ισχυρή έκρηξη» σε διυλιστήριο στο νότιο Ιράν, μετά από επίθεση με ισραηλινό drone.

Iranian state-run media has confirmed strikes recently targeted the Phase 14 Refinery of the South Pars Gas Field, the Fajr Jam Natural Gas Refinery, and the Kangan LNG Port on the coast of the Persian Gulf, all in the Bushehr Province of Southern Iran. It appears that Israel has… pic.twitter.com/vJKaFukjab