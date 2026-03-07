Το Ισραήλ βομβάρδισε διυλιστήριο στην Τεχεράνη (vids)

Νέες εκρήξεις ακούστηκαν στην Τεχεράνη το Σάββατο το βράδυ, ακριβώς τη στιγμή που οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ένα νέο «κύμα επιθέσεων» στην πόλη.

شعله‌های آتش پالایشگاه نفت تهران در شهر ری در حالی که صدای بلندگوی حکومتی به گوش میرسه که فردی در حال تکرار شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیله. مملکت داره نابود میشه ولی دست از شعارها و کارهای احمقانه‌شون برنمیدارن#DigitalBlackoutIran #IranWar @mamlekate pic.twitter.com/CfOeJ7CBnT — ‎نابخشودنی (@ardalanmousavi) March 7, 2026

Το ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Fars ανέφερε ότι οι βομβαρδισμοί των ΗΠΑ και του Ισραήλ στόχευσαν ένα διυλιστήριο πετρελαίου στη νότια Τεχεράνη.

«بامداد شانزدهم اسفند شنبه ده دقیقه قبل از سه صبح غرب تهران چیتگر» https://t.co/wziR5nu815 pic.twitter.com/Pzo0YsJfSm — مملکته (@mamlekate) March 7, 2026

Οι επιθέσεις διήρκεσαν περίπου μία ώρα, με θορύβους στα ανατολικά, νότια και βορειοδυτικά της πόλης.