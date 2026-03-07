Το Ισραήλ βομβάρδισε διυλιστήριο στην Τεχεράνη (vids)
Το Ισραήλ βομβάρδισε διυλιστήριο στην Τεχεράνη (vids)

07/03/2026 • 21:45
07/03/2026 • 21:45
Νέες εκρήξεις ακούστηκαν στην Τεχεράνη το Σάββατο το βράδυ, ακριβώς τη στιγμή που οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ένα νέο «κύμα επιθέσεων» στην πόλη.

Το ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Fars ανέφερε ότι οι βομβαρδισμοί των ΗΠΑ και του Ισραήλ στόχευσαν ένα διυλιστήριο πετρελαίου στη νότια Τεχεράνη.

Οι επιθέσεις διήρκεσαν περίπου μία ώρα, με θορύβους στα ανατολικά, νότια και βορειοδυτικά της πόλης.

 

