IDF: Το Ισραήλ δεν αποκλείει την πιθανότητα χερσαίας επιχείρησης στο Λίβανο
X
X

IDF: Το Ισραήλ δεν αποκλείει την πιθανότητα χερσαίας επιχείρησης στο Λίβανο

02/03/2026 • 10:58
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
02/03/2026 • 10:58
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ο ισραηλινός στρατός δηλώνει ότι «όλες οι επιλογές είναι ανοιχτές», καθώς εξετάζει το ενδεχόμενο χερσαίας εισβολής στο Λίβανο.

Σύμφωνα με το Sky News, ο εκπρόσωπος των IDF, Έφι Ντέφριν, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι το Ισραήλ είναι «καλά προετοιμασμένο» για ένα τέτοιο σενάριο.

Είπε ότι η Χεζμπολάχ – η μαχητική ομάδα που υποστηρίζεται από το Ιράν και έχει βάση στο Λίβανο – «έκανε ένα πολύ σοβαρό λάθος» επιλέγοντας να επιτεθεί στο Ισραήλ κατά τη διάρκεια της νύχτας.

«Ο IDF θα αντιδράσει πολύ γρήγορα και θα πληρώσουν βαρύ τίμημα», σημείωσε.

«Η Χεζμπολάχ άνοιξε πυρ εναντίον μας χθες το βράδυ. Ήξερε ακριβώς τι έκανε. Τους προειδοποιήσαμε ότι θα πληρώσουν πολύ βαρύ τίμημα για αυτό», πρόσθεσε.

Ξεχωριστά, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ δήλωσε ότι ο αρχηγός της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, είναι πλέον «στόχος προς εξόντωση».

Δείτε εδώ λεπτό προς λεπτό όλες τις τελευταίες εξελίξεις από τη Μέση Ανατολή

IDF
ΠΟΛΕΜΟΣ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ
ΙΣΡΑΗΛ
ΛΙΒΑΝΟΣ
ΧΕΡΣΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΧΕΖΜΠΟΛΑΧ

Διαβάστε Περισσότερα