Το Ισραήλ απορρίπτει τη διακήρυξη της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για λύση δύο κρατών

Το Ισραήλ απέρριψε την Παρασκευή το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, η οποία ενέκρινε με συντριπτική πλειοψηφία μια διακήρυξη που περιγράφει βήματα προς την κατεύθυνση μιας λύσης δύο κρατών μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων.

«Για ακόμη μία φορά αποδείχθηκε πόσο πολύ η Γενική Συνέλευση είναι ένα πολιτικό τσίρκο αποκομμένο από την πραγματικότητα: στις δεκάδες παραγράφους της διακήρυξης που εγκρίθηκε με αυτό το ψήφισμα, δεν υπάρχει ούτε μία αναφορά ότι η Χαμάς είναι τρομοκρατική οργάνωση», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού Υπουργείου Εξωτερικών, Όρεν Μαρμορστάιν, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X την Παρασκευή.

Υπενθυμίζεται ότι η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ενέκρινε σήμερα με μεγάλη πλειοψηφία δήλωση που περιγράφει «χειροπιαστά, χρονικά περιορισμένα και μη αναστρέψιμα βήματα» προς μια λύση δύο κρατών ανάμεσα στο Ισραήλ και στους Παλαιστίνιους πριν τη συνάντηση ηγετών από όλο τον κόσμο.

Υπέρ της απόφασης ψήφισε η Ελλάδα. Συνολικά έλαβε 142 ψήφους υπέρ και 10 κατά ενώ 12 χώρες τήρησαν αποχή.

Η επτασέλιδη δήλωση είναι το αποτέλεσμα διεθνούς διάσκεψης που πραγματοποιήθηκε στον ΟΗΕ τον Ιούλιο - με οικοδεσπότες τη Σαουδική Αραβία και τη Γαλλία - σχετικά με την πολύχρονη σύγκρουση. Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ μποϊκόταραν την εκδήλωση.