Το Ισραήλ απέπεμψε στρατηγούς για την αποτυχία τους στην αντιμετώπιση της επίθεσης της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε την αποπομπή τριών στρατηγών που κατείχαν θέσεις κλειδί κατά την επίθεση της Χαμάς, στις 7 Οκτωβρίου 2023, λόγω της αποτυχίας τους να την αποτρέψουν, όπως και πειθαρχικές κυρώσεις εις βάρος άλλων υψηλόβαθμων αξιωματικών.

Ο στρατηγός Ααρών Χαλίβα, τότε επικεφαλής της υπηρεσίας Πληροφοριών του στρατού, ο στρατηγός Οντέντ Μπασιούκ, τότε επικεφαλής επιχειρήσεων, και ο στρατηγός Γιαρόν Φίνκελμαν, ο οποίος την ημέρα της επίθεσης της Χαμάς ήταν υπεύθυνος της Διοίκησης του Νότιου Τομέα του Ισραήλ στην οποία ανήκει η Λωρίδα της Γάζας, θα απαλλαγούν «από τα καθήκοντά τους στην εφεδρεία και δεν θα ανήκουν πλέον» στον στρατό, επεσήμαναν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις σε ανακοίνωσή του που εκδόθηκε χθες, Κυριακή, το βράδυ.

Ο στρατηγός Χαλίβα ήταν ο πρώτος αξιωματικός του στρατού που παραιτήθηκε το 2024 επικαλούμενος τις ευθύνες του στην τραγωδία της 7ης Οκτωβρίου. Ο στρατηγός Φίνκελμαν έχει επίσης παραιτηθεί για τους ίδιους λόγους. Από την πλευρά του ο στρατηγός Μπασιούκ πήρε σύνταξη μετά τον πόλεμο των 12 ημερών που εξαπέλυσε το Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του στρατού, οι τρεις αυτοί στρατηγοί φέρουν ο καθένας προσωπική ευθύνη για την αποτυχία του στρατού να προβλέψει και να απωθήσει την επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς.

Τα μέτρα αυτά, τα οποία ανακοίνωσε ο επικεφαλής του ισραηλινού στρατού Εγιάλ Ζαμίρ, ακολουθούν τη δημοσίευση στις αρχές του μήνα έκθεσης επιτροπής ειδικών, που είχε ζητήσει ο ίδιος ο Ζαμίρ και η οποία σηματοδοτεί το τέλος των ερευνών στο εσωτερικό των ενόπλων δυνάμεων σχετικά με τις αποτυχίες που οδήγησαν στην 7η Οκτωβρίου.

Η έκθεση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπήρχε «μακροχρόνια συστημική και οργανωτική αποτυχία» εντός του στρατιωτικού μηχανισμού.

Αρχικά εντόπισε μια «αποτυχία αντίληψης» λόγω του «χάσματος μεταξύ της στρατηγικής και επιχειρησιακής πραγματικότητας και των αντιλήψεων (εντός του στρατιωτικού μηχανισμού) αναφορικά με την πραγματικότητα σχετικά με τη Λωρίδα της Γάζας και τη Χαμάς».

Η έκθεση αποκάλυψε επίσης «την αποτυχία της υπηρεσίας Πληροφοριών» του στρατού, λόγω της «αδυναμίας της να σημάνει συναγερμό», παρά το γεγονός ότι ο ισραηλινός στρατός διέθετε «εξαιρετικές και υψηλής ποιότητας» πληροφορίες

Καταγγέλλοντας «ανεπαρκείς διαδικασίες λήψης αποφάσεων και ανάπτυξης δυνάμεων τη νύκτα της 7ης Οκτωβρίου 2023», η επιτροπή επεσήμανε και τις αποτυχίες σε επίπεδο γενικού επιτελείου στρατού, διεύθυνσης επιχειρήσεων, διεύθυνσης Πληροφοριών του στρατού, Νότιας Διοίκησης αλλά και της Πολεμικής Αεροπορίας και του Πολεμικού Ναυτικού.

Εκτός από τους τρεις στρατηγούς που αποπέμφθηκαν, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πειθαρχικές κυρώσεις εναντίον του στρατηγού Τομέρ Μπαρ και του αντιναυάρχου Νταβίντ Σάαρ Σάλμα, επικεφαλής της Πολεμικής Αεροπορίας και του Πολεμικού Ναυτικού αντίστοιχα.

Πειθαρχικά μέτρα θα ληφθούν και εις βάρος άλλων τεσσάρων στρατηγών και τεσσάρων ανώτερων αξιωματικών.