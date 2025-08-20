Ισραήλ: Απαιτεί την απελευθέρωση όλων των ομήρων για να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός

Το Ισραήλ συνεχίζει να απαιτεί την απελευθέρωση όλων των ομήρων που κρατούνται για 684η ημέρα πλέον στη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε την Τρίτη στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή του στην ισραηλινή κυβέρνηση, μετά την υποβολή νέας πρότασης των μεσολαβητών για την κήρυξη κατάπαυσης του πυρός διάρκειας δυο μηνών και την επιστροφή σε δυο στάδια των αιχμαλώτων αυτών.

Έπειτα από 22 μήνες πολέμου, η Χαμάς ανακοίνωσε τη Δευτέρα πως δέχτηκε την πρόταση των μεσολαβητών –Κατάρ, Αίγυπτος, ΗΠΑ– για κατάπαυση του πυρός 60 ημερών που θα συνοδευτεί από την απελευθέρωση των ομήρων σε δυο στάδια.

Το Ισραήλ «δεν έχει αλλάξει» την πολιτική του και συνεχίζει να «απαιτεί την απελευθέρωση» όλων των ομήρων «σύμφωνα με τις αρχές που ορίστηκαν από την κυβέρνηση (του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου) για να τελειώσει ο πόλεμος», πρόσθεσε η ίδια ισραηλινή κυβερνητική πηγή.

«Βρισκόμαστε στην τελική, αποφασιστική φάση (του πολέμου) εναντίον της Χαμάς και δεν θα αφήσουμε κανέναν όμηρο πίσω», πρόσθεσε ακόμη η πηγή, εν αναμονή επίσημης απάντησης του Ισραήλ στους μεσολαβητές.

Εξαίροντας την «πολύ θετική» απάντηση της Χαμάς, το Κατάρ τόνισε νωρίτερα πως η πρόταση αναπαράγει «σχεδόν καθ’ ολοκληρία» αμερικανική πρόταση που είχε αποδεχτεί το Ισραήλ. Ωστόσο, η διπλωματία του εμιράτου επιφυλάχθηκε να μιλήσει περί «επιτυχίας».

Το κείμενο βασίζεται σε προηγούμενη πρόταση, του Αμερικανού ειδικού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ, που προέβλεπε πως θα αφεθούν ελεύθεροι 10 όμηροι εν ζωή και θα επιστραφούν 18 σοροί ομήρων με αντάλλαγμα κατάπαυση του πυρός διάρκειας 60 ημερών και την έναρξη διαπραγματεύσεων για να τελειώσει ο πόλεμος, σύμφωνα με την ισραηλινή κρατική ραδιοφωνία Kan.

Από τους 251 ανθρώπους που είχαν απαχθεί εκείνη την ημέρα συνεχίζουν να βρίσκονται στη Λωρίδα της Γάζας 49, όμως τουλάχιστον 27 από αυτούς έχουν κηρυχτεί νεκροί από τον ισραηλινό στρατό.

Δυο συμφωνίες κατάπαυσης του πυρός, τον Νοέμβριο του 2023 και στις αρχές του 2025, επέτρεψαν να απελευθερωθούν δεκάδες όμηροι, ζωντανοί ή νεκροί, με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση εκατοντάδων παλαιστινίων εγκλείστων σε ισραηλινά κέντρα κράτησης.

Η νέα πρόταση επιδόθηκε αφού το ισραηλινό κυβερνητικό συμβούλιο ασφαλείας ενέκρινε σχέδιο που προβλέπει την κατάληψη της πόλης της Γάζας, μετά την παρουσίασή του την Τρίτη από το γενικό επιτελείο στο υπουργείο Άμυνας.

Ο ισραηλινός ειδησεογραφικός ιστότοπος Walla, επικαλούμενος ειδικό στις στρατιωτικές υποθέσεις, υποστήριξε πως «η 99η μεραρχία βρίσκεται στην πορεία να ολοκληρώσει την κατάληψη της συνοικίας Ζαϊτούν» και ότι ο «επόμενος στόχος» θα είναι η συνοικία Σάμπρα.