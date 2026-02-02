Ισραήλ: Άνοιξε και πάλι το μεθοριακό πέρασμα της Ράφα με την Αίγυπτο, υπό αυστηρούς περιορισμούς

Το Ισραήλ άνοιξε και πάλι σήμερα τα σύνορα ανάμεσα στη Γάζα και την Αίγυπτο για περιορισμένο αριθμό ανθρώπων που θα διέλθουν πεζή, επιτρέποντας σ' ένα μικρό αριθμό Παλαιστινίων να φύγει από το θύλακα και σε μερικούς απ' αυτούς που διέφυγαν τον πόλεμο να επιστρέψουν για πρώτη φορά.

Το πέρασμα, το οποίο βρίσκεται σε έδαφος που ελέγχεται από το Ισραήλ σ' αυτό που ήταν κάποτε μια πόλη 250.000 ανθρώπων την οποία το Ισραήλ έχει έκτοτε κατεδαφίσει πλήρως και διώξει τους κατοίκους της, είναι η μοναδική οδός εισόδου ή εξόδου για σχεδόν όλους τους περισσότερους από 2 εκατομμύρια κατοίκους της Γάζας.

Παρέμενε κλειστό στο μεγαλύτερο μέρος του πολέμου και η επαναλειτουργία του, ώστε να αποκτήσει πρόσβαση στον έξω κόσμο έστω κι ένας μικρός αριθμός κατοίκων της Γάζας, είναι ένα από τα τελευταία μείζονα βήματα που απαιτούνται στο πλαίσιο της αρχικής φάσης της υπό την αιγίδα των ΗΠΑ κατάπαυσης του πυρός που επιτεύχθηκε τον Οκτώβριο.

Η επαναλειτουργία του περάσματος της Ράφα στη Γάζα είναι ένα «θετικό και συγκεκριμένο στάδιο» του ειρηνευτικού σχεδίου, δήλωσε σήμερα η επικεφαλής της διπλωματίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλας.

«Για τους ασθενείς και τους τραυματίες της Γάζας, η επαναλειτουργία είναι ένα σωσίβιο», υπογράμμισε μέσω του X προσθέτοντας ότι η πολιτική αποστολή της ΕΕ σ' αυτό το μεθοριακό πέρασμα βρίσκεται στη θέση της «για να επιβλέψει τις επιχειρήσεις διέλευσης».

Παλαιστινιακή πηγή δήλωσε ότι κατά την πρώτη ημέρα 50 Παλαιστίνιοι αναμένεται να εισέλθουν στη Γάζα, όπου θα βρεθούν αντιμέτωποι με αυστηρούς ισραηλινούς ελέγχους ασφαλείας, ενώ σε άλλους 50 θα επιτραπεί να φύγουν από το θύλακα.

Αυτοί στους οποίους θα επιτραπεί να εισέλθουν είναι μεταξύ των περισσότερων από 100.000 Παλαιστινίων που είχαν καταφέρει να διαφύγουν από τη Γάζα κατά τους πρώτους μήνες του πολέμου.

Αργά το πρωί, δεν είχε γίνει ακόμα σαφές αν είχαν περάσει κάποιοι και πόσοι. Αξιωματούχος των ισραηλινών δυνάμεων ασφαλείας επιβεβαίωσε ότι η Ράφα άνοιξε «τόσο για είσοδο όσο και για έξοδο».

Το Ισραήλ κατέλαβε το μεθοριακό αυτό πέρασμα το Μάιο του 2024, σχεδόν εννέα μήνες μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα. Η επαναλειτουργία του περάσματος της Ράφα ήταν μια από τις απαιτήσεις κατά την πρώτη φάση του σχεδίου κατάπαυσης του πυρός για το οποίο μεσολάβησε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με στόχο να σταματήσουν οι μάχες ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς. Τον Ιανουάριο, ο Τραμπ κήρυξε την έναρξη της δεύτερης φάσης, κατά την οποία οι πλευρές θα διαπραγματευθούν σχετικά με τη μελλοντική διακυβέρνηση και την ανοικοδόμηση της Γάζας.

Ωστόσο, την ώρα που το πέρασμα άνοιγε και πάλι, ισραηλινά πλήγματα στοίχισαν σήμερα τη ζωή σε τουλάχιστον τέσσερις Παλαιστινίους, μεταξύ των οποίων ένα αγόρι τριών ετών, σε χωριστά επεισόδια στο βόρειο και το νότιο τμήμα της λωρίδας. Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις δεν έχουν σχολιάσει μέχρι στιγμής αυτά τα περιστατικά.