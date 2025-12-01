Ο επικεφαλής έρευνας και ανάλυσης του Υπουργείου Άμυνας, Ντάνι Γκολντ, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι το επαναστατικό αμυντικό σύστημα λέιζερ Iron Beam του Ισραήλ θα αναπτυχθεί επιχειρησιακά στις 30 Δεκεμβρίου.

Στα μέσα Σεπτεμβρίου, το Υπουργείο Άμυνας είχε ανακοινώσει ότι το Iron Beam είναι πλέον επιχειρησιακό και ότι μια πλήρης σειρά συστοιχιών θα αναπτυχθεί σε όλη τη χώρα τους επόμενους μήνες, προσφέροντας προηγμένες δυνατότητες αεράμυνας, σύμφωνα με το The Jerusalem Post.

Ήδη από τον Ιούνιο, το υπουργείο και η Rafael – ηγέτιδα εταιρεία μεταξύ πολλών εμπλεκόμενων αμυντικών τεχνολογικών εταιρειών, όπως και η Elbit – είχαν ανακοινώσει ότι το Lite Beam, μια μικρότερη εκδοχή του Laser Dome (πρώην Iron Beam), ήταν επίσης επιχειρησιακό.

Τότε, το υπουργείο αποκάλυψε ότι τα ισραηλινά αμυντικά συστήματα λέιζερ είχαν καταρρίψει περίπου 40 drones της Χεζμπολάχ τον Οκτώβριο του 2024.

Σημειώνεται ότι το Iron Beam έχει μεγαλύτερη ισχύ και εμβέλεια και μπορεί να αντιμετωπίσει ευρύτερο φάσμα απειλών σε σχέση με το Lite Beam. Επίσης, μπορεί να καταρρίψει πυραύλους, ρουκέτες και όλμους και drones.

Ακόμη, οι συστοιχίες Iron Beam θα παραχθούν και θα αναπτυχθούν σε μεγάλη κλίμακα σε όλη τη χώρα.

Η λειτουργία του Iron Beam κοστίζει όσο το άναμμα ενός φωτός

Οι αναχαιτιστές Arrow κοστίζουν εκατομμύρια σεκέλ, οι αναχαιτιστές Iron Dome δεκάδες χιλιάδες, αλλά η χρήση του Iron Beam κοστίζει όσο «να ανάψεις ένα φως».

Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Άμυνας Αμίρ Μπαράμ έχει δηλώσει ότι το Iron Beam θα αποτελέσει το θεμέλιο μιας επανάστασης που θα αλλάξει τα πεδία μάχης διεθνώς, καθώς θα γεμίσουν με φθηνά αμυντικά λέιζερ.

Αξιωματούχοι ασφαλείας είπαν ότι το Iron Beam μπορεί επίσης να αντιμετωπίσει μαζικές ταυτόχρονες επιθέσεις, όχι μόνο μεμονωμένους στόχους.

Ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Έρευνας & Ανάπτυξης, ταξίαρχος Γεχούντα Ελμακάγιες, είχε δηλώσει ότι η Κνεσέτ ενέκρινε πριν δύο χρόνια μεγάλο προϋπολογισμό για να καλυφθούν όσες συστοιχίες Laser Dome χρειαστούν.

Πηγές αποκάλυψαν επίσης ότι τα νέα συστήματα λέιζερ ενδέχεται να καταργήσουν την ανάγκη καταφυγίων για τον περισσότερο χρόνο, αφού θα καταρρίπτουν «απειλές» πολύ νωρίτερα, ακόμη και πάνω από εχθρικό έδαφος.

Πώς λειτουργεί;

Η ενέργεια του λέιζερ ταξιδεύει πολύ γρηγορότερα από οποιονδήποτε αναχαιτιστή, πράγμα που σημαίνει ότι η καταστροφή του στόχου μπορεί να γίνει αμέσως μετά την εκτόξευσή του.

Έτσι, σειρήνες θα ακούγονται μόνο στις σπάνιες περιπτώσεις όπου το σύστημα χάσει τον στόχο πολλές φορές.