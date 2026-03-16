Το Ισραήλ ανακοίνωσε την καταστροφή του αεροσκάφους του Χαμενεΐ στην Τεχεράνη

Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία πραγματοποίησε νυχτερινή επιδρομή στο αεροδρόμιο Μεχραμπάντ της Τεχεράνης, κατά την οποία καταστράφηκε το αεροσκάφος που χρησιμοποιούσε ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, σύμφωνα με ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού.

Όπως αναφέρεται, το συγκεκριμένο αεροσκάφος είχε αξιοποιηθεί από τον Χαμενεΐ, αλλά και από άλλους υψηλόβαθμους Ιρανούς αξιωματούχους, «για την προώθηση στρατιωτικών προμηθειών και τη διαχείριση των σχέσεων με χώρες του άξονα μέσω πτήσεων τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό».

Ο ισραηλινός στρατός σημειώνει ακόμη ότι η καταστροφή αυτού του «στρατηγικού περιουσιακού στοιχείου» συνιστά σημαντικό πλήγμα για τις «ικανότητες συντονισμού» της Τεχεράνης με τις ομάδες που λειτουργούν ως αντιπρόσωποί της, καθώς και για την «οικοδόμηση της στρατιωτικής της ισχύος και τις δυνατότητες αποκατάστασης του καθεστώτος».