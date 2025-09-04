Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ελέγχει το 40% της πόλης της Γάζας

Ο ισραηλινός στρατός ελέγχει «το 40% της πόλης της Γάζας» και θα εντείνει τις επιχειρήσεις του τις επόμενες ημέρες, ανακοίνωσε σήμερα ο ταξίαρχος Έφι Ντεφρίν, εκπρόσωπος Τύπου των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF).

«Εξακολουθούμε να πλήττουμε τις υποδομές της Χαμάς. Μέχρι σήμερα, έχουμε καταλάβει το 40% της πόλης της Γάζας», είπε ο ταξίαρχος Ντεφρίν σε συνέντευξη Τύπου, προαναγγέλλοντας πως οι IDF θα εντείνουν τις επιχειρήσεις τους τις επόμενες ημέρες. «Θα συνεχίσουμε να καταδιώκουμε τη Χαμάς παντού» μέχρι την τελική νίκη και την επιστροφή όλων των ομήρων, τόνισε.

Όπως σημείωσαν οι Times of Israel, το Ισραήλ κήρυξε την πόλη της Γάζας, στο βόρειο τμήμα του εδάφους, ζώνη μάχης την περασμένη εβδομάδα. Τμήματα της πόλης θεωρούνται ήδη «κόκκινες ζώνες», όπου οι Παλαιστίνιοι έχουν λάβει εντολή να εκκενώσουν πριν από τις αναμενόμενες σφοδρές μάχες.

Ο Ντεφρίν απορρίπτει επίσης τις αναφορές ότι ο αρχηγός του γενικού επιτελείου, υποστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, αντιτίθεται στην επιχείρηση, λέγοντας ότι ο Ζαμίρ υποστηρίζει πλήρως το σχέδιο κατάληψης της πόλης της Γάζας.

Πρόσθεσε ότι ο Ζαμίρ έχει καταστήσει σαφές ότι, εάν δεν προκύψει εναλλακτικό πλαίσιο για την «ημέρα μετά τον πόλεμο», το Ισραήλ θα εγκαθιδρύσει στρατιωτική κυβέρνηση στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας ξέσπασε μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023 στο νότιο Ισραήλ, που είχε προκαλέσει τον θάνατο 1.219 ανθρώπων, κυρίως αμάχων, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) βασισμένη σε επίσημα δεδομένα.

Από τους 251 ανθρώπους που είχαν απαχθεί εκείνη την ημέρα, 47 παραμένουν στη Λωρίδα της Γάζας αλλά 25 εξ αυτών έχουν κηρυχθεί νεκροί από τον ισραηλινό στρατό.