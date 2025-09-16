Ισραήλ: Αναχαιτίστηκε πύραυλος που εκτόξευσαν οι Χούθι της Υεμένης

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF), ανακοίνωσαν σήμερα πως αναχαίτισαν βαλλιστικό πύραυλο που εκτόξευσαν οι τρομοκράτες Χούθι από την Υεμένη.

Ο βαλλιστικός πύραυλος εκτοξεύτηκε λίγες ώρες μετά τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο λιμάνι Χοντέιντα της Υεμένης.

Συναγερμός σήμανε στην Ιερουσαλήμ και σε οικισμούς της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, χωρίς να υπάρξουν αναφορές για τραυματισμούς ή υλικές ζημιές.

🚨Sirens sounding across central Israel due to a Houthi projectile 🚨 pic.twitter.com/OJLB8iP2Am — Israel Defense Forces (@IDF) September 16, 2025

Από τις 18 Μαρτίου, όταν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις άρχισαν ξανά επιθέσεις εναντίον της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, οι Χούθι έχουν εκτοξεύσει από την Υεμένη 84 βαλλιστικούς πυραύλους και τουλάχιστον 37 μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον του Ισραήλ.



Υπενθυμίζεται επίσης ότι νωρίτερα σήμερα, ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε πως επιτέθηκε κατά θέσεων των Χούθι στο λιμάνι της Χοντέιντα, στη δυτική Υεμένη.

Όπως ανακοίνωσαν οι ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις (IDF), στόχος ήταν οι στρατιωτικές υποδομές των Χούθι.

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού ανέφερε πως «το τρομοκρατικό καθεστώς των Χούθι χρησιμοποιεί το λιμάνι της Χοντέιντα για τη μεταφορά πολεμικών μέσων που ανήκουν στο ιρανικό καθεστώς και τα οποία χρησιμοποιεί για την εκτέλεση τρομοκρατικών σχεδίων εναντίον του κράτους του Ισραήλ και των συμμάχων του,

Το τρομοκρατικό καθεστώς των Χούθι δρα με την καθοδήγηση και τη χρηματοδότηση του Ιράν για να στοχεύσει το Ισραήλ και τους συμμάχους του, εκμεταλλευόμενο τον θαλάσσιο χώρο για τη διεξαγωγή επιθέσεων και τρομοκρατικών ενεργειών εναντίον εμπορικών και φορτηγών πλοίων στον διεθνή θαλάσσιο χώρο.

The Israel Defense Force reports the successful interception earlier of a ballistic missile fired by the Iranian-backed Houthi terrorist group in Yemen at Central Israel. pic.twitter.com/7I64NV7f0D — OSINTdefender (@sentdefender) September 16, 2025

Ο Στρατός θα συνεχίσει να δρα ενάντια στις επανειλημμένες επιθέσεις του τρομοκρατικού καθεστώτος των Χούθι εναντίον του Ισραήλ και θα παραμείνει αποφασισμένος να συνεχίσει να ενεργεί με δύναμη για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε απειλής κατά των πολιτών του Ισραήλ, ανεξαρτήτως απόστασης»

Οι επιθέσεις στην Υεμένη λαμβάνουν χώρα καθώς το Ισραήλ εντείνει τη χερσαία επιχείρηση του για την καταλήψη της πόλης της Γάζας.