Ισραηλινά ΜΜΕ: «Χιλιάδες Κούρδοι μαχητές επιτίθενται στο Ιράν»

Ένας αξιωματούχος του συνασπισμού πολιτικών δυνάμεων του Ιρανικού Κουρδιστάν (CPFIK) δήλωσε ότι κουρδικές ένοπλες ομάδες με βάση το Ιράκ έχουν ήδη ξεκινήσει στρατιωτική επίθεση εναντίον του Ιράν.

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο που επικαλείται το ισραηλινό μέσο i24News, Κούρδοι μαχητές που ανήκουν στο Κόμμα Ελεύθερης Ζωής του Κουρδιστάν (PJAK) άρχισαν να παίρνουν θέσεις μάχης εντός του ιρανικού εδάφους τη Δευτέρα 2 Μαρτίου.

«Οι χερσαίες στρατιωτικές κινήσεις των κουρδικών δυνάμεων εναντίον του Ιράν έχουν ήδη ξεκινήσει από τα μεσάνυχτα της 2ας Μαρτίου», δήλωσε ο αξιωματούχος στο i24News.

Ο ίδιος ανέφερε ότι οι ιρανικές δυνάμεις εκκένωσαν την παραμεθόρια πόλη Μαριουάν στις 3 Μαρτίου και άρχισαν να δημιουργούν αμυντικές θέσεις εντός και γύρω από την περιοχή.

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο του CPFIK, οι μαχητές του PJAK έχουν μετακινηθεί σε θέσεις γύρω από τα νότια βουνά του Μαριουάν στο δυτικό Ιράν. Ο αξιωματούχος ισχυρίστηκε ότι χιλιάδες μαχητές του PJAK έχουν ήδη αναπτυχθεί στις ορεινές περιοχές του Ιράν, ιδιαίτερα στα βάθη των βουνών Ζάγκρος.

Σημειώνεται πως νωρίτερα την Τετάρτη η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, διέψευσε τις πληροφορίες πολλών αμερικανικών μέσων ενημέρωσης σύμφωνα με τις οποίες οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να εξοπλίσουν κουρδικές πολιτοφυλακές για να στηρίξουν μια εξέγερση στο Ιράν.

«Τα ρεπορτάζ που υπονοούν ότι ο πρόεδρος έδωσε το πράσινο φως σε ένα τέτοιο σχέδιο είναι παντελώς λανθασμένα και δεν θα έπρεπε να γράφονται» είπε η Λέβιτ. Επιβεβαίωσε όμως ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε με «Κούρδους ηγέτες» με αντικείμενο της συζήτησης τη βάση που διαθέτουν οι ΗΠΑ στο βόρειο Ιράκ.

Το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN μετέδωσε την Τρίτη ότι η CIA συνεργάζεται με τις κουρδικές δυνάμεις για να υποδαυλίσουν μια λαϊκή εξέγερση εναντίον του ιρανικού καθεστώτος. Σύμφωνα με το NBC News, στελέχη της κυβέρνηση Τραμπ συζητούν με τους Κούρδους ηγέτες του βόρειο Ιράκ και του βορειοδυτικού Ιράν το ενδεχόμενο να εξοπλίσουν οργανώσεις που αντιτίθενται στην Τεχεράνη.

Οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός του Ιράν, επιβεβαίωσαν σήμερα ότι υπάρχουν κουρδικές αντιπολιτευόμενες ομάδες στο Ιρακινό Κουρδιστάν. Αυτή η ορεινή περιοχή, κοντά στα σύνορα με το Ιράν, χρησιμοποιείται εδώ και πολλά χρόνια ως καταφύγιο για πολλές ένοπλες ομάδες των Κούρδων του Ιράν