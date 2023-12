Ισραηλινό σφυροκόπημα στη Γάζα - Αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις για νέα εκεχειρία

Σφοδρές μάχες διεξάγονται στη Λωρίδα της Γάζας σήμερα καθώς ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ξεκινά εκ νέου τις επιχειρήσεις του εναντίον της Χαμάς, αφού κατηγόρησε την παλαιστινιακή οργάνωση ότι παραβίασε την προσωρινή εκεχειρία εκτοξεύοντας ρουκέτες εναντίον του ισραηλινού εδάφους.

Όπως μεταδίδουν οι «Times of Israel», η διαπραγματευτική ομάδα της Μοσάντ που βρισκόταν στο Κατάρ επέστρεψε στο Ισραήλ.

«Λόγω του αδιεξόδου στις διαπραγματεύσεις και μετά από οδηγίες του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο επικεφαλής της Μοσάντ, Νταβίντ Μπαρνέρα, διέταξε τη διαπραγματευτική ομάδα στη Ντόχα να επιστρέψει στην πατρίδα», αναφέρει ανακοίνωση του πρωθυπουργικού γραφείου που εκδόθηκε εκ μέρους της υπηρεσίας πληροφοριών του Ισραήλ.

«Η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς δεν εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις της από την συμφωνία που περιελάμβαναν την απελευθέρωση όλων των γυναικών και των παιδιών που βρίσκονταν στον κατάλογο που δόθηκε στη Χαμάς και που είχε εγκριθεί από αυτήν», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Ο επικεφαλής της Μοσάντ ευχαρίστησε τον επικεφαλής της CIA, τον υπουργό Πληροφοριών της Αιγύπτου και τον πρωθυπουργό του Κατάρ για τη συνεργασία τους και τις τεράστιες προσπάθειες διαμεσολάβησης που οδήγησαν στην απελευθέρωση 84 γυναικών και παιδιών από τη Γάζα, καθώς 24 ξένων υπηκόων», επισημαίνεται.

Όπως μεταδίδει το Reuters, η παλαιστινιακή πλευρά ισχυρίζεται ότι η κατάρρευση των διαπραγματεύσεων προκλήθηκε για τις Ισραηλινές γυναίκες στρατιωτικούς που κρατά ομήρους η Χαμάς.

Στη Γάζα βρίσκονται ακόμα 136 όμηροι της Χαμάς, εκ των οποίων οι 112 είναι άνδρες, 20 γυναίκες και δύο παιδιά. Το 10% των ομήρων είναι ηλικίας άνω των 75 ετών. Στην πλειονότητά τους οι όμηροι (125) είναι Ισραηλινοί, 11 είναι ξένοι υπήκοοι, εκ των οποίων οι οκτώ Ταϊλανδοί.

