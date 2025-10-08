Ισπανία: Στους 4 οι νεκροί από την κατάρρευση του κτιρίου στη Μαδρίτη

Οι ισπανικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανέσυραν τα πτώματα τεσσάρων ατόμων από τα ερείπια ενός εξαώροφου κτιρίου που κατέρρευσε στο κέντρο της Μαδρίτης, ενώ ανακαινιζόταν για να μετατραπεί σε ξενοδοχείο, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές την Τετάρτη.

«Με βαθιά θλίψη επιβεβαιώνουμε ότι οι πυροσβέστες της Μαδρίτης ανέσυραν τα πτώματα των ατόμων που αγνοούνταν μετά την κατάρρευση», έγραψε ο δήμαρχος Χοσέ Λουίς Αλμέιντα στο X.

Τα θύματα έχουν ταυτοποιηθεί ως τρεις άνδρες ηλικίας μεταξύ 30 και 50 ετών από τον Ισημερινό, το Μάλι και τη Γουινέα, οι οποίοι εργάζονταν στο εργοτάξιο ως εργάτες οικοδομών, καθώς και μια 30χρονη γυναίκα, η αρχιτέκτονας του έργου ανακαίνισης.

Οι σωροί τους βρέθηκαν νωρίς την Τετάρτη, σχεδόν 15 ώρες μετά την κατάρρευση της εσωτερικής δομής του κτιρίου, η οποία άφησε την πρόσοψή του ανέπαφη, σε μια επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στην οποία η αστυνομία και οι πυροσβέστες χρησιμοποίησαν drones και σκύλους ανίχνευσης. Τρεις άλλοι εργάτες οικοδομών τραυματίστηκαν.

Σύμφωνα με το ηλεκτρονικό μητρώο κτιρίων υπό κατασκευή της Μαδρίτης, το ακίνητο χτίστηκε το 1965. Υποβλήθηκε σε δύο τεχνικές επιθεωρήσεις το 2012 και το 2022 και ταξινομήθηκε ως «ακατάλληλο» λόγω «της γενικής κατάστασης της πρόσοψης, του εξωτερικού, των διαχωριστικών τοίχων, της στέγης, των ταρατσών και του συστήματος υδραυλικών και αποχέτευσης».

Το πρώην κτίριο γραφείων, που βρίσκεται σε μια περιοχή του κέντρου της Μαδρίτης δημοφιλή στους τουρίστες, κοντά στην όπερα και το βασιλικό παλάτι, μετατράπηκε σε ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων από την κατασκευαστική εταιρεία Rehbilita, σύμφωνα με πληροφορίες στην ιστοσελίδα της. Η Rehbilita δεν απάντησε σε αίτημα της Reuters για σχόλιο.

Το ακίνητο ανήκει στο σαουδικό επενδυτικό ταμείο RSR, ένα επενδυτικό ταμείο ακινήτων που ειδικεύεται σε πολυτελή ξενοδοχεία και τουριστικά διαμερίσματα στην Ισπανία και την Πορτογαλία. Η RSR το αγόρασε για 24,5 εκατομμύρια ευρώ το 2022.

Η ανακαίνισή του, που εγκρίθηκε από τις δημοτικές αρχές τον Δεκέμβριο του 2024, αναμενόταν να διαρκέσει δύο χρόνια.