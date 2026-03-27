Sky News, BBC

Μια Ισπανίδα που βρέθηκε στο επίκεντρο μιας μακράς δικαστικής διαμάχης με τον πατέρα της για το δικαίωμα να θέσει τέλος στη ζωή της, πέθανε με ευθανασία την Πέμπτη.

Η Νοέλια Καστίλο, 25 ετών και κάτοικος της Βαρκελώνης, είχε μείνει παραπληγική έπειτα από τραυματισμούς που υπέστη όταν επιχείρησε να αυτοκτονήσει το 2022.

Όπως αναφέρει το BBC, η περιφερειακή κυβέρνηση της Καταλονίας είχε εγκρίνει το αίτημά της για υποβοηθούμενο θάνατο το καλοκαίρι του 2024. Ωστόσο, η διαδικασία ανεστάλη την τελευταία στιγμή, ύστερα από νομικές ενστάσεις του πατέρα της, με τη στήριξη της συντηρητικής οργάνωσης Abogados Cristianos.

Ο πατέρας της υποστήριξε ότι η κόρη του έπασχε από διαταραχή προσωπικότητας που επηρέαζε την ικανότητά της να λαμβάνει τέτοιες αποφάσεις. Επικαλέστηκε επίσης «την υποχρέωση του κράτους να προστατεύει τη ζωή των πολιτών, ιδιαίτερα των πιο ευάλωτων, όπως είναι μια νεαρή γυναίκα με προβλήματα ψυχικής υγείας».

Η προσφυγή αυτή οδήγησε σε δικαστική μάχη διάρκειας περίπου 18 μηνών, η οποία ολοκληρώθηκε όταν το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων αποφάνθηκε υπέρ της Νοέλια Καστίλο, ανοίγοντας τον δρόμο για την υλοποίηση της απόφασής της.

Το βράδυ της Πέμπτης, η οργάνωση Abogados Cristianos ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας X ότι η Καστίλο πέθανε μέσω ευθανασίας, υποστηρίζοντας ότι η υπόθεση «αναδεικνύει σοβαρές αδυναμίες» της ισπανικής νομοθεσίας.

Noelia ha sido eutanasiada.

No recibió tratamiento.

No fue protegida.

Y ahora ya es tarde.

Pero aún estamos a tiempo de evitar la siguiente.



Σε συνέντευξή της σε ισπανικό τηλεοπτικό δίκτυο νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, η Καστίλο δήλωσε ότι ο πατέρας της επιχείρησε να μπλοκάρει την απόφασή της «να πεθάνει με αξιοπρέπεια». «Δεν σεβάστηκε την επιλογή μου και δεν θα το κάνει ποτέ», ανέφερε.

Fallece la joven Noelia Castillo tras practicársele la eutanasia.



▶ https://t.co/LiB82u9vRD pic.twitter.com/y6iRC8n90N — Telediarios de TVE (@telediario_tve) March 26, 2026

Παράλληλα, περιέγραψε μια δύσκολη παιδική ηλικία, μεγάλο μέρος της οποίας πέρασε σε δομές φιλοξενίας. Όπως είπε, υπέστη σεξουαλική επίθεση από τον πρώην σύντροφό της, ενώ κατήγγειλε και δεύτερο περιστατικό από ομάδα ανδρών.

Η 25χρονη τόνισε ότι «πάντα ένιωθε μόνη» και ότι δεν είχε ποτέ αμφιβολίες για την απόφασή της να προχωρήσει σε ευθανασία.

«Κανείς στην οικογένειά μου δεν συμφωνεί. Εγώ φεύγω και εσείς μένετε με τον πόνο, αλλά τι γίνεται με όσα έχω υποστεί όλα αυτά τα χρόνια; Θέλω απλώς να φύγω ήρεμα», είπε.

Η μητέρα της δήλωσε ότι, αν και διαφωνεί, «σέβεται» την απόφασή της. Η ευθανασία στην Ισπανία είναι νόμιμη από το 2021, υπό αυστηρές προϋποθέσεις και ιατρικό έλεγχο.

Πώς λειτουργεί η ευθανασία στην Ισπανία

Το 2021, η Ισπανία έγινε η τέταρτη χώρα της ΕΕ που νομιμοποίησε την ευθανασία και την υποβοηθούμενη αυτοκτονία για άτομα με ανίατες ή σοβαρά εξουθενωτικές παθήσεις.

Σύμφωνα με το Sky News, ο νόμος εγκρίθηκε παρά τις έντονες αντιδράσεις από καθολικές και συντηρητικές ομάδες, αν και δημοσκόπηση του 2019 έδειξε ότι το 90% των Ισπανών ήταν υπέρ της αποποινικοποίησης.

Για να εγκριθεί το αίτημα, οι ασθενείς πρέπει να υποβάλουν δύο γραπτές αιτήσεις με διαφορά 15 ημερών, να αξιολογηθούν από ανεξάρτητους ιατρούς και στη συνέχεια να λάβουν τελική έγκριση από περιφερειακή επιτροπή ειδικών.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι επαγγελματίες υγείας μπορούν να αρνηθούν τη συμμετοχή για λόγους συνείδησης.

Το αίτημα της Νοέλια είχε εγκριθεί αρχικά από αρμόδια επιτροπή στην Καταλονία τον Ιούλιο του 2024, με την ευθανασία να προγραμματίζεται για τις 2 Αυγούστου 2024, ωστόσο ο πατέρας της κατάφερε να την μπλοκάρει.

Μετά από σχεδόν δύο χρόνια δικαστικών προσφυγών, η υπόθεση έφτασε μέχρι το Συνταγματικό Δικαστήριο της Ισπανίας, το οποίο απέρριψε τους ισχυρισμούς του πατέρα της, κρίνοντας ότι δεν υπήρξε παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Στη συνέχεια, προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το οποίο στις 10 Μαρτίου απέρριψε το αίτημά του για προσωρινά μέτρα.

Σε μια τελευταία προσπάθεια, η νομική του ομάδα ζήτησε από ανακριτικό δικαστήριο την επιβολή «επειγόντων προληπτικών μέτρων» για την αναστολή της διαδικασίας, όμως το αίτημα απορρίφθηκε λόγω έλλειψης αρμοδιότητας.

«Τα κατάφερα επιτέλους», είχε δηλώσει η Νοέλια, προσθέτοντας: «Ας δούμε αν μπορέσω επιτέλους να ξεκουραστώ».