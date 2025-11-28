Ισπανία: Ο Γερμανός πρόεδρος Στάινμαϊερ επισκέπτεται την Γκερνίκα, την πόλη που καταστράφηκε από τους Ναζί το 1937

Ο Φρανκ Βάλτερ-Στάινμαϊερ θα γίνει σήμερα ο πρώτος Γερμανός πρόεδρος που θα επισκεφθεί την Γκερνίκα, τη βασκική πόλη που καταστράφηκε σε αεροπορική επιδρομή της ναζιστικής Γερμανίας στη διάρκεια του εμφύλιου πολέμου της Ισπανίας.

Συνοδευόμενος από τον Ισπανό βασιλιά Φελίπε Στ’ και τον πρόεδρο της περιφερειακής κυβέρνησης της Χώρας των Βάσκων Ιμανόλ Πραδάλες, ο Στάινμαϊερ θα καταθέσει στεφάνι στο μαυσωλείο που ανεγέρθηκε το 1973 για τα εκατοντάδες θύματα του βομβαρδισμού.

Μιλώντας σε δείπνο που παρέθεσε ο Φελίπε και η σύζυγός του, η βασίλισσα Λετίθια, την Τετάρτη στη Μαδρίτη ο Στάινμαϊερ επεσήμανε ότι οι Γερμανοί «φέρουν το βαρύ φορτίο της ενοχής για την Γκερνίκα», ενώ χαρακτήρισε τον βομβαρδισμό της πόλης «προειδοποίηση για να υψώσουμε το ανάστημά μας υπέρ της ειρήνης, της ελευθερίας και της προστασίας των ανθρώπινων δικαιωμάτων».

«Είναι πολύ σημαντικό για εμένα, εμείς – και σκοπίμως απευθύνω τη φράση αυτή στους συμπατριώτες μου στη Γερμανία-να μην ξεχάσουμε τι συνέβη τότε. Αυτό το έγκλημα διαπράχθηκε από Γερμανούς», τόνισε.

Η επίσκεψη του Στάινμαϊερ στην ιστορική αυτή πόλη πραγματοποιείται την ώρα που το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) εμφανίζεται πρώτο στην πρόθεση ψήφου σε πολλές δημοσκοπήσεις, ενώ αναμένεται να συγκεντρώσει υψηλά ποσοστά στις εκλογές που θα διεξαχθούν το 2026 σε πέντε γερμανικά κρατίδια.

Ο Στάινμαϊερ, ο οποίος ως πρόεδρος της Γερμανίας θα πρέπει να μην εμπλέκεται στις κομματικές υποθέσεις, προκάλεσε αντιδράσεις αυτόν τον μήνα όταν προειδοποίησε για τον αυξανόμενο κίνδυνο από τις ακροδεξιές δυνάμεις.

Η Λεγεώνα Κόνδωρ εστάλη από τον Χίτλερ για να βομβαρδίσει μαζί με ιταλικά αεροσκάφη την Γκερνίκα στις 26 Απριλίου 1937, υποστηρίζοντας τους Ισπανούς εθνικιστές υπό τον Φρανθίσκο Φράνκο. Από τον βομβαρδισμό καταστράφηκε το μεγαλύτερο μέρος της πόλης, ενώ άγνωστος είναι ο ακριβής αριθμός των νεκρών.

Στη διάρκεια της δίκης της Νυρεμβέργης ο επικεφαλής της Λουφτβάφε – της γερμανικής Πολεμικής Αεροπορίας—Χέρμαν Γκέρινγκ δήλωσε ότι ο βομβαρδισμός της Γκερνίκα αποτέλεσε για εκείνον «ευκαιρία να δοκιμάσω τη νέα μου αεροπορική δύναμη».

Ιστορικοί έχουν κατηγορήσει διαδοχικές γερμανικές κυβερνήσεις όπως και αξιωματικούς των γερμανικών δυνάμεων μετά το τέλος του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου ότι δεν απέδιδαν την προσήκουσα σημασία στον βομβαρδισμό της Γκερνίκα. Μόλις το 1997 ο τότε πρόεδρος της Γερμανίας Ρόμαν Χέρτσογκ ζήτησε επισήμως συγνώμη από τον βασκικό λαό.

Στη διάρκεια της τριήμερης επίσκεψής του στην Ισπανία ο Στάινμαϊερ, συνοδευόμενος από τον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ, επισκέφθηκε το Μουσείο της Βασίλισσας Σοφίας στη Μαδρίτη όπου εκτίθεται ο πίνακας «Γκερνίκα» του Πάμπλο Πικάσο.