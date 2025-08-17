Ισπανία: Μάχη με 20 μεγάλες πυρκαγιές εν μέσω καύσωνα - Αναπτύσσει στρατεύματα (vid)

Ισπανία: Μάχη με 20 μεγάλες πυρκαγιές εν μέσω καύσωνα - Αναπτύσσει στρατεύματα (vid)

17/08/2025 • 21:45
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
17/08/2025 • 21:45
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ

Η έντονη ζέστη δυσχέρανε την Κυριακή τις προσπάθειες περιορισμού 20 μεγάλων πυρκαγιών σε όλη την Ισπανία, με την κυβέρνηση να επιστρατεύει άλλους 500 στρατιώτες από τη στρατιωτική μονάδα έκτακτης ανάγκης για να ενισχύσουν τις επιχειρήσεις κατάσβεσης.

Στη Γαλικία, αρκετές εστίες ενώθηκαν σχηματίζοντας ένα μεγάλο μέτωπο, το οποίο οδήγησε στο κλείσιμο οδικών αρτηριών και σιδηροδρομικών γραμμών προς την περιοχή.

Η Νότια Ευρώπη ζει μία από τις χειρότερες περιόδους πυρκαγιών των τελευταίων είκοσι ετών, με την Ισπανία να συγκαταλέγεται στις πιο πληγείσες χώρες. Μόνο την περασμένη εβδομάδα, οι πυρκαγιές προκάλεσαν τον θάνατο τριών ανθρώπων και κατέκαψαν περισσότερα από 115.000 εκτάρια. Παράλληλα, η Πορτογαλία δοκιμάζεται επίσης από εκτεταμένα μέτωπα.

Σύμφωνα με την εθνική μετεωρολογική υπηρεσία AEMET, οι θερμοκρασίες αναμενόταν να αγγίξουν τους 45 βαθμούς Κελσίου την Κυριακή.

«Μπροστά μας υπάρχουν ακόμη μερικές δύσκολες μέρες και, δυστυχώς, ο καιρός δεν είναι με το μέρος μας», δήλωσε ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσες από την Ουρένσε, μια από τις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο. Ο ίδιος ανακοίνωσε την ενίσχυση των στρατιωτικών δυνάμεων, με τον συνολικό αριθμό να φτάνει τους 1.900 άνδρες.

Η γενική διευθύντρια Πολιτικής Προστασίας, Βιρτζίνια Μπαρκόνες, τόνισε στη δημόσια τηλεόραση ότι οι θερμοκρασίες θα αρχίσουν να υποχωρούν από την Τρίτη, ωστόσο μέχρι τότε οι συνθήκες παραμένουν «εξαιρετικά αντίξοες».

«Σήμερα έχουμε ακραίες θερμοκρασίες με πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιών, κάτι που δυσκολεύει σημαντικά τις επιχειρήσεις», πρόσθεσε η ίδια.

Οι κάτοικοι με κουβάδες

Στο χωριό Βιλλαρδέβος στη Γαλικία, κάτοικοι προσπαθούν να σβήσουν τις φλόγες με κουβάδες νερού, καθώς η διακοπή ρεύματος κατέστησε αδύναμη τη λειτουργία των αντλιών.

«Τα πυροσβεστικά αεροπλάνα έρχονται από παντού, αλλά εδώ δεν εμφανίζονται», είπε στο Reuters ο Μπασίλιο Ροντρίγκεζ.
«Είναι ανυπέρβλητο, δεν θα μπορούσε να είναι χειρότερο», πρόσθεσε η κάτοικος Λορέα Πασκουάλ.

Στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών δείχνουν ότι από τον Ιούνιο έχουν γίνει 27 συλλήψεις και 92 έρευνες για ύποπτο εμπρησμό.

Οκτώ πύρινα μέτωπα στην Πορτογαλία

Στην Πορτογαλία, οι πυρκαγιές έχουν καταστρέψει ήδη 155.000 εκτάρια βλάστησης από την αρχή του έτους, σύμφωνα με το ινστιτούτο ICNF, τριπλάσιο μέγεθος από τον μέσο όρο της περιόδου 2006–2024. Μάλιστα, η μισή καμένη έκταση καταγράφηκε μόλις τις τρεις τελευταίες ημέρες.

Χιλιάδες πυροσβέστες επιχειρούσαν σε οκτώ μεγάλα μέτωπα στην κεντρική και βόρεια Πορτογαλία, με το μεγαλύτερο κοντά στο Πιοντάο, μια ορεινή τουριστική περιοχή. Μία άλλη πυρκαγιά στο Τρανκόσο καίει για όγδοη μέρα, ενώ μια μικρότερη ανατολικότερα στοίχισε τη ζωή ενός κατοίκου την Παρασκευή - το πρώτο φετινό θύμα.

Θέλεις να το ξαναδουλέψω σε πιο τηλεγραφικό ύφος (καθαρό ρεπορτάζ πρακτορείου) ή σε πιο εκτενές αφηγηματικό (ρεπορτάζ εφημερίδας);

ΙΣΠΑΝΙΑ
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
ΦΩΤΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ

Διαβάστε Περισσότερα