Ισπανία: Μάχη με 20 μεγάλες πυρκαγιές εν μέσω καύσωνα - Αναπτύσσει στρατεύματα (vid)

Η έντονη ζέστη δυσχέρανε την Κυριακή τις προσπάθειες περιορισμού 20 μεγάλων πυρκαγιών σε όλη την Ισπανία, με την κυβέρνηση να επιστρατεύει άλλους 500 στρατιώτες από τη στρατιωτική μονάδα έκτακτης ανάγκης για να ενισχύσουν τις επιχειρήσεις κατάσβεσης.

🇪🇸 VIDEO: Spain on "very high to extreme risk" of wildfires



Spain fights several ongoing fires in the country with Galicia being one of the most affected regions. pic.twitter.com/4FNRWrXLn5 — AFP News Agency (@AFP) August 17, 2025

Στη Γαλικία, αρκετές εστίες ενώθηκαν σχηματίζοντας ένα μεγάλο μέτωπο, το οποίο οδήγησε στο κλείσιμο οδικών αρτηριών και σιδηροδρομικών γραμμών προς την περιοχή.

Η Νότια Ευρώπη ζει μία από τις χειρότερες περιόδους πυρκαγιών των τελευταίων είκοσι ετών, με την Ισπανία να συγκαταλέγεται στις πιο πληγείσες χώρες. Μόνο την περασμένη εβδομάδα, οι πυρκαγιές προκάλεσαν τον θάνατο τριών ανθρώπων και κατέκαψαν περισσότερα από 115.000 εκτάρια. Παράλληλα, η Πορτογαλία δοκιμάζεται επίσης από εκτεταμένα μέτωπα.

With temperatures above 45 °C, many parts of Southern #Europe are burning: a rare fire tornado tore through #Portugal as wildfires rage across #Spain, #Greece, #Italy, and #Turkey. Spain alone has lost 148,000 ha and displaced 9,500 people. The #pyrocene has arrived in Europe. pic.twitter.com/6Cr6oluMIS — Peter Dynes (@PGDynes) August 16, 2025

Σύμφωνα με την εθνική μετεωρολογική υπηρεσία AEMET, οι θερμοκρασίες αναμενόταν να αγγίξουν τους 45 βαθμούς Κελσίου την Κυριακή.

«Μπροστά μας υπάρχουν ακόμη μερικές δύσκολες μέρες και, δυστυχώς, ο καιρός δεν είναι με το μέρος μας», δήλωσε ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσες από την Ουρένσε, μια από τις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο. Ο ίδιος ανακοίνωσε την ενίσχυση των στρατιωτικών δυνάμεων, με τον συνολικό αριθμό να φτάνει τους 1.900 άνδρες.

Η γενική διευθύντρια Πολιτικής Προστασίας, Βιρτζίνια Μπαρκόνες, τόνισε στη δημόσια τηλεόραση ότι οι θερμοκρασίες θα αρχίσουν να υποχωρούν από την Τρίτη, ωστόσο μέχρι τότε οι συνθήκες παραμένουν «εξαιρετικά αντίξοες».

«Σήμερα έχουμε ακραίες θερμοκρασίες με πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιών, κάτι που δυσκολεύει σημαντικά τις επιχειρήσεις», πρόσθεσε η ίδια.

🔴⚠️🔥🇪🇸🌡️Hell is ongoing in #Spain where #wildfires are burning many thousands of hectares pushed by dry weather and strong winds. This #Sentinel2 📸shows the situation at the border of #Galicia and #CastillayLeón,the most affected regions. #pyrocumulonimbus #climateemergency pic.twitter.com/7IQCicARGv — SatWorld (@or_bit_eye) August 16, 2025

Οι κάτοικοι με κουβάδες

Στο χωριό Βιλλαρδέβος στη Γαλικία, κάτοικοι προσπαθούν να σβήσουν τις φλόγες με κουβάδες νερού, καθώς η διακοπή ρεύματος κατέστησε αδύναμη τη λειτουργία των αντλιών.

«Τα πυροσβεστικά αεροπλάνα έρχονται από παντού, αλλά εδώ δεν εμφανίζονται», είπε στο Reuters ο Μπασίλιο Ροντρίγκεζ.

«Είναι ανυπέρβλητο, δεν θα μπορούσε να είναι χειρότερο», πρόσθεσε η κάτοικος Λορέα Πασκουάλ.

Στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών δείχνουν ότι από τον Ιούνιο έχουν γίνει 27 συλλήψεις και 92 έρευνες για ύποπτο εμπρησμό.

Spain’s wildfires claim more lives as scorching heatwave persists. At least three people have died in the fires, which have burned for weeks across the country, fueled by soaring temperatures. Over 10,000 people have been evacuated, and dozens of homes have been destroyed. pic.twitter.com/sBqX9Q5QTs — The Weather Network (@weathernetwork) August 16, 2025

Οκτώ πύρινα μέτωπα στην Πορτογαλία

Στην Πορτογαλία, οι πυρκαγιές έχουν καταστρέψει ήδη 155.000 εκτάρια βλάστησης από την αρχή του έτους, σύμφωνα με το ινστιτούτο ICNF, τριπλάσιο μέγεθος από τον μέσο όρο της περιόδου 2006–2024. Μάλιστα, η μισή καμένη έκταση καταγράφηκε μόλις τις τρεις τελευταίες ημέρες.

Tonight, a dramatic fire tornado has been captured on video amid a blaze in Aguiar da Beira, Portugal.



The wildfire remains active and out of control, with emergency crews working to contain the situation. pic.twitter.com/ZYtvUx1KQf — Weather Monitor (@WeatherMonitors) August 16, 2025

Χιλιάδες πυροσβέστες επιχειρούσαν σε οκτώ μεγάλα μέτωπα στην κεντρική και βόρεια Πορτογαλία, με το μεγαλύτερο κοντά στο Πιοντάο, μια ορεινή τουριστική περιοχή. Μία άλλη πυρκαγιά στο Τρανκόσο καίει για όγδοη μέρα, ενώ μια μικρότερη ανατολικότερα στοίχισε τη ζωή ενός κατοίκου την Παρασκευή - το πρώτο φετινό θύμα.

