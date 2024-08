Ισπανία: Ισχυρές καταιγίδες και πλημμύρες στη Μαγιόρκα - Άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους

Πολύ ισχυρές βροχές και πλημμύρες έχουν πλήξει τις ισπανικές Βαλεαρίδες Νήσους, αναγκάζοντας ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Οι δρόμοι είναι πλημμυρισμένοι και οι πτήσεις έχουν ακυρωθεί, ενώ η μονάδα των ισπανικών ενόπλων δυνάμεων για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων ανακοίνωσε πως αναπτύχθηκε στη Μαγιόρκα για να βοηθήσει με την κατάσταση.

Η ισπανική εθνική μετεωρολογική υπηρεσία AEMET διατήρησε σήμερα πορτοκαλί συναγερμό σε ολόκληρη την περιοχή λόγων υψηλού κινδύνου να εκδηλωθούν καταιγίδες. Νωρίτερα είχε μειώσει το επίπεδο από τον κόκκινο συναγερμό.

Οι υπηρεσίες άμεσης δράσης ανακοίνωσαν ότι πιστεύουν πως τα χειρότερα έχουν περάσει, καθώς χθες, Τετάρτη, είχαν καλέσει τους κατοίκους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους.

«Απαγορεύονται οι υπαίθριες δραστηριότητες», ανέφερε καταχώριση των υπηρεσιών άμεσης δράσης στο X, πρώην Twitter.

Πυροσβέστες ανέφεραν μέσω του Χ πως απέκλεισαν περιοχές στην κεντρική Πάλμα ντε Μαγιόρκα και απομάκρυναν 29 ανθρώπους από αμαξοστοιχία ανάμεσα στην Πάλμα και το Μανακόρ λόγω της πλημμύρας.

Περισσότερες από 50 πτήσεις ακυρώθηκαν στα αεροδρόμια των Βαλεαρίδων αφότου ξέσπασε η καταιγίδα χθες, Τετάρτη, και οι ακυρώσεις αναμενόταν να συνεχισθούν, ανακοινώθηκε από την Aena που διαχειρίζεται τα ισπανικά αεροδρόμια.

