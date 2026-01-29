Ισπανία: Η κυβέρνηση υπερασπίζεται τις επενδύσεις των τελευταίων ετών στους σιδηροδρόμους μετά τα πρόσφατα δυστυχήματα

Ο υπουργός Μεταφορών της Ισπανίας, Όσκαρ Πουέντε δήλωσε σήμερα ότι η κυβέρνησή του αύξησε τις δαπάνες στο σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας έπειτα από χρόνια ανεπαρκών επενδύσεων, καθώς ο υπουργός βρέθηκε αντιμέτωπος με επικρίσεις μιλώντας στη Βουλή για μια σειρά πρόσφατων σιδηροδρομικών δυστυχημάτων, σε ένα εκ των οποίων σκοτώθηκαν δεκάδες άνθρωποι.

Υπενθυμίζεται ότι, στις 18 Ιανουαρίου, 45 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη σύγκρουση δύο τρένων κοντά στην Αδαμούθ, στη νότια επαρχία της Κόρδοβα σε ένα από τα χειρότερα σιδηροδρομικά δυστυχήματα στην Ευρώπη. Δύο μέρες αργότερα ένα τρένο εκτροχιάστηκε κοντά στη Βαρκελώνη στην Καταλονία και σκοτώθηκε ο μηχανοδηγός, ενώ τραυματίστηκαν σοβαρά τέσσερις επιβάτες.

Τα δυστυχήματα πυροδότησαν πολιτικό και δημόσιο έλεγχο για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων, τη συντήρηση και τις δαπάνες σε υποδομές.

Βουλευτές της αντιπολίτευσης φώναζαν «παραιτηθείτε» στον Όσκαρ Πουέντε όταν αυτός ανέβηκε στο βήμα. Στην ομιλία του ο ίδιος δήλωσε ότι οι δαπάνες συντήρησης ανά χιλιόμετρο έχουν αυξηθεί κατά 66% από το 2017 και τώρα είναι στο ίδιο επίπεδο ή σε υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Η Γαλλία επενδύει ελαφρώς περισσότερο, ενώ η Ιταλία δαπανά λιγότερα, είπε.

Στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ειδικοί του κλάδου έχουν αμφισβητήσει το κατά πόσον οι επενδύσεις στη συντήρηση επαρκούν για το αναπτυσσόμενο σιδηροδρομικό δίκτυο της Ισπανίας και τον αυξανόμενο αριθμό επιβατών, κάτι που απέρριψε ο Πουέντε.

Σύμφωνα με τον υπουργό, η Ισπανία είχε επενδύσει περίπου 30 δισεκατομμύρια ευρώ λιγότερα σε σιδηροδρομικές υποδομές μεταξύ 2010 και 2018 από ό,τι θα είχε επενδύσει εάν είχαν διατηρηθεί τα επίπεδα δαπανών πριν από την οικονομική κρίση.

Το συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα κατείχε την εξουσία από το 2011 έως το 2018, εφαρμόζοντας οριζόντιες περικοπές δαπανών εν μέσω της πίεσης της ΕΕ για λιτότητα, ενώ η Ισπανία αντιμετώπισε μια σοβαρή κρίση δημόσιου χρέους μετά την έκρηξη της φούσκας της αγοράς ακινήτων.

Οι συνολικές ετήσιες επενδύσεις σε σιδηροδρόμους αυξήθηκαν σε περίπου 5 δισεκατομμύρια ευρώ το 2025 από περίπου 1,7 δισεκατομμύριο ευρώ το 2017, δήλωσε ο Πουέντε, στέλεχος του κυβερνώντος Σοσιαλιστικού Κόμματος.