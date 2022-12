Ισπανία: Επτά νεκροί από πτώση λεωφορείου σε ποτάμι της Γαλικίας

Ένας ακόμη άνθρωπος ανασύρθηκε νεκρός μετά την πτώση λεωφορείου σε ποτάμι της Γαλικίας, αυξάνοντας τον αριθμό των νεκρών στους επτά, σημειώνουν οι περιφερειακές Αρχές, σύμφωνα με το Reuters. Το δυστύχημα είχε σημειωθεί τα μεσάνυχτα του Σαββάτου προς την Κυριακή σε μια εθνική οδό κοντά στην κωμόπολη Θερδέδο-Κοτομπάδε, σε σχετικά μικρή απόσταση από τα σύνορα με την Πορτογαλία.

Οι προσπάθειες έρευνας και διάσωσης συνεχίστηκαν μετά από μια δήλωση εξαφάνισης που υπέβαλε ο γιος του θύματος δύο ημέρες μετά το ατύχημα. Οι αρχές είχαν προηγουμένως ολοκληρώσει την επιχείρηση μετά την ανάσυρση έξι σορών και τη διάσωση δύο επιζώντων.

