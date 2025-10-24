Ισπανία: Εντοπίστηκε πίνακας του Πικάσο από το 1919

Η ισπανική αστυνομία ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι ανακάλυψε έναν πίνακα του Πάμπλο Πικάσο του 1919, ο οποίος είχε χαθεί νωρίτερα αυτό το μήνα, πριν από την προγραμματισμένη παρουσίασή του σε μια προσωρινή έκθεση στη νότια Ισπανία.

Ο μικρός πίνακας με τίτλο «Νεκρή φύση με κιθάρα» ήταν μέρος μιας μεγαλύτερης αποστολής έργων τέχνης που μεταφέρθηκαν από τη Μαδρίτη στη Γρανάδα. Οι διοργανωτές της έκθεσης υπέβαλαν καταγγελία στην αστυνομία στις 10 Οκτωβρίου, όταν διαπίστωσαν την απώλειά του μετά το άνοιγμα των κιβωτίων.

Σε μια ανάρτηση στο X, η αστυνομία ανέφερε ότι ο πίνακας ενδέχεται να μην είχε φορτωθεί στο φορτηγό μεταφοράς πριν η αποστολή αναχωρήσει από τη Μαδρίτη. Η ιστορική αστυνομία συνέχιζε την έρευνα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, χωρίς να διευκρινίζει αν η αστυνομία θεωρούσε ότι είχε διαπραχθεί κάποιο έγκλημα.

Η αστυνομία δημοσίευσε φωτογραφίες των εγκληματολόγων που εξέταζαν τον πίνακα φορώντας πλήρη αποστειρωμένα κοστούμια και μάσκες.

Η αστυνομία είχε καταχωρίσει τον πίνακα, ο οποίος ανήκει σε ιδιώτη συλλέκτη, στη διεθνή βάση δεδομένων της Interpol για κλεμμένα έργα τέχνης, η οποία περιέχει σχεδόν 57.000 αντικείμενα.

Το Ίδρυμα CajaGranada, που διοργανώνει την έκθεση, δήλωσε ότι τα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας έδειχναν ότι από το όχημα εκφορτώθηκαν μόνο 57 έργα κατά την άφιξή του, αντί για τα 58 που αναμένονταν.