Ισλαμική Τζιχάντ: Νέο προπαγανδιστικό βίντεο με Ισραηλινό όμηρο

Η παλαιστινιακή οργάνωση Ισλαμική Τζιχάντ, έδωσε το πρωί της Παρασκευής (15/11), στη δημοσιότητα νέο απόσπασμα ενός βίντεο του Ισραηλινού ομήρου, Σάσα Τρουπάνοφ, δύο ημέρες μετά τη δημοσιοποίηση ενός άλλου βίντεο.

Στο απόσπασμα αυτό, ο νεαρός άνδρας, τον οποίο αναγνώρισαν την Τετάρτη (13/11), οι συγγενείς του, απευθύνεται στον Αριέ Ντέρι, τον επικεφαλής του υπερορθόδοξου κόμματος, Shass, που είναι μέλος του κυβερνητικού συνασπισμού, προκειμένου να συμβάλει στην απελευθέρωσή του καθώς και εκείνη των άλλων ομήρων που κρατούνται ακόμη στη Γάζα.

BREAKING: The Palestinian Islamic Jihad released a new, second video within a week of hostage Sasha Troufanov, who has been held by them in captivity in violation of International law for 404 days. Sasha’s father was murdered on October 7th.



We need all of them home, now! pic.twitter.com/IcqQp9NoOk