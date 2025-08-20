Το ISIS αυξάνει την επιρροή του στην κεντρική  Αφρική - Το τραγικό «μάθημα» του Κονγκό

Για την αναδυόμενη επιρροή του Ισλαμικού Κράτους (ISIS) στην κεντρική Αφρική έκανε λόγο την Τετάρτη η Jerusalem Post.

Το δημοσίευμα αναφέρει πως μετά την ήττα του ISIS και των συνεργατών του στο Ιράκ και τη Συρία μεταξύ 2017 και 2019, εξτρεμιστικές ομάδες που συνδέονται με την οργάνωση έχουν επικεντρωθεί όλο και περισσότερο σε περιοχές της Αφρικής.

Αυτές περιλαμβάνουν περιοχές του Σαχέλ, που εκτείνονται σε όλη τη Βόρεια και Κεντρική Αφρική, καθώς και περιοχές πιο νότια, όπως η Μοζαμβίκη.

Το πρακτορείο ειδήσεων Al Ain επικεντρώθηκε στη διείσδυση της Μουσουλμανικής Αδελφότητας στο Σουδάν, ενώ ένα άλλο, στις 20 Αυγούστου, συζήτησε τον ρόλο του ISIS στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ).

«Στα βάθη των δασών της ΛΔΚ και στα σύνορα με την Ουγκάντα, η επιρροή των Συμμαχικών Δημοκρατικών Δυνάμεων (ADF), μιας από τις πιο επικίνδυνες τρομοκρατικές οργανώσεις της Αφρικής, αυξάνεται» σημείωσε το Al Ain.

Η Human Rights Watch (HRW) και άλλοι έχουν αναφερθεί στη σφαγή χριστιανών στη ΛΔΚ που έλαβε χώρα στις 27 Ιουλίου, όταν οι ADF σκότωσαν πάνω από 40 άτομα, μεταξύ των οποίων και πολλά παιδιά.

Η ADF, μια ομάδα υπό την ηγεσία της Ουγκάντας που ορκίστηκε πίστη στο ISIS το 2019, ήταν πίσω από την επίθεση.

Η σφαγή εγείρει ανησυχίες σχετικά με την ικανότητα του εθνικού στρατού της ΛΔΚ και των ειρηνευτικών δυνάμεων του ΟΗΕ να προστατεύσουν τους πολίτες.

Η ADF, η οποία εμφανίστηκε στην Ουγκάντα τη δεκαετία του 1990, κατηγόρησε την κυβέρνηση για δίωξη των μουσουλμάνων, αλλά τώρα έχει την έδρα της στη ΛΔΚ, όπου στοχεύει πολίτες όλων των θρησκειών. Δραστηριοποιείται επίσης στην Ουγκάντα.

Υπό την ηγεσία του Μούσα Σίκα Παλούκου από το 2015, έχει στραφεί όλο και περισσότερο προς τον εξτρεμισμό και την τρομοκρατία, δηλώνοντας υποταγή στο ISIS το 2019. Το άρθρο επισημαίνει τον κακό συντονισμό μεταξύ των δυνάμεων στην Ουγκάντα και τη ΛΔΚ ως παράγοντα που επιτρέπει στην ADF να ευδοκιμήσει.

Η ομάδα στοχεύει τόσο μουσουλμάνους όσο και χριστιανούς και έχει δημιουργήσει ένα ισχυρό εσωτερικό οικονομικό δίκτυο εκμεταλλευόμενη χρυσωρυχεία, δάση και επιβάλλοντας φόρους σε αγρότες και εμπόρους. Η ADF λειτουργεί μικρές επιχειρήσεις και φαρμακεία ως κάλυψη για τις δραστηριότητές της, γεγονός που την καθιστά σχετικά ανεξάρτητη και δύσκολο να εξαλειφθεί.

Ο τελικός στόχος της ομάδας είναι να ιδρύσει ένα «χαλιφάτο» στην Κεντρική Αφρική, παρόμοιο με το όραμα του ISIS στο Ιράκ και τη Συρία.