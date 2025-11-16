Ισημερινός: Δημοψήφισμα για την επιστροφή ξένων στρατιωτικών βάσεων στη χώρα

Οι κάτοικοι του Ισημερινού καλούνται σήμερα Κυριακή να εκφράσουν τη γνώμη τους σε δημοψήφισμα σχετικά με την επιστροφή ξένων στρατιωτικών βάσεων στη χώρα τους και ένα νέο Σύνταγμα, όπως επιθυμεί ο πρόεδρος Ντανιέλ Νομπόα, σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Μακάρι η σημερινή ημέρα να μας επιβεβαιώσει πως η δημοκρατία ασκείται, τιμάται και προασπίζεται ψηφίζοντας», δήλωσε η πρόεδρος του εθνικού Εκλογικού Συμβουλίου Ντιάνα Αταμάιντ, κηρύσσοντας την έναρξη της ψηφοφορίας στις 7:00 τοπική ώρα (14:00 ώρα Ελλάδας). Η ψηφοφορία θα διαρκέσει μέχρι τις 17:00 (μεσάνυχτα Κυριακής ώρα Ελλάδας).

Σε αντάλλαγμα για την υποστήριξή του στην Ουάσινγκτον, ο Ντανιέλ Νομπόα ελπίζει στην αμερικανική υποστήριξη προκειμένου να καταπολεμήσει τις συμμορίες και τα καρτέλ που αποτελούν γάγγραινα για τη χώρα του, πύλη εξόδου για την κοκαΐνη που παράγεται στη γειτονική Κολομβία ή το Περού.

Η ψηφοφορία πραγματοποιείται σε ένα χωρίς προηγούμενο πλαίσιο βίας στον Ισημερινό, όπου ο Νομπόα είναι υπέρμαχος μιας σθεναρής πολιτικής απέναντι στο οργανωμένο έγκλημα, ενώ η δικαιοσύνη έχει μπλοκάρει πολλές φορές πρωτοβουλίες του που κρίθηκαν ότι αντιβαίνουν σε θεμελιώδη δικαιώματα.

Πραγματοποιείται επίσης σε μια περίοδο υψηλής έντασης στη Λατινική Αμερική, με εκτεταμένη αμερικανική στρατιωτική ανάπτυξη στην Καραΐβική και στον Ειρηνικό, όπου οι ΗΠΑ εξαπολύουν αεροπορικά πλήγματα εναντίον αυτού που παρουσιάζουν ως σκάφη που μεταφέρουν ναρκωτικά.

Σχεδόν 14 εκατομμύρια ψηφοφόροι αναμένεται να προσέλθουν στις κάλπες προκειμένου να απαντήσουν "ναι" ή "όχι" σε τέσσερις ερωτήσεις στο δημοψήφισμα αυτό όπου η ψήφος είναι υποχρεωτική. Το Εκλογικό Συμβούλιο θα αρχίσει να δημοσιοποιεί την καταμέτρηση λίγο μετά το κλείσιμο των εκλογικών τμημάτων.

Εκτός από την επιστροφή ξένων στρατιωτικών βάσεων που είχαν απαγορευθεί από το 2008 και τη σύνταξη νέου Συντάγματος, θα πρέπει να αποφασίσουν αν θα πρέπει να σταματήσει η χρηματοδότηση των κομμάτων από το κράτος και αν θα μειωθεί ο αριθμός των κοινοβουλευτικών.

Το ινστιτούτο δημοσκοπήσεων Cedatos προβλέπει νίκη του "ναι" με ποσοστό μεγαλύτερο του 61% σε ό,τι αφορά τις στρατιωτικές βάσεις.

«Το λαθρεμπόριο ναρκωτικών είναι τόσο βαθιά ριζωμένο στο κράτος του Ισημερινού που μπορεί πράγματι να χρειαζόμαστε ξένους στρατιωτικούς οι οποίοι μπορούν να μας βοηθήσουν», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Αντρές, ένας 43χρονος πωλητής που προτίμησε να μην δώσει το επώνυμό του.

Η χώρα διέρχεται πρωτόγνωρη κρίση όσον αφορά την ασφάλεια, με το ποσοστό των ανθρωποκτονιών να ανέρχονται στις 39 ανά 100.000 κατοίκους σύμφωνα με την ομάδα σκέψης Insight Crime, το πιο υψηλό ποσοστό στη Λατινική Αμερική.

Και, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Παρατηρητηρίου του Ισημερινού για το οργανωμένο έγκλημα, αναμένεται να φθάσει τις 52 το 2025, αριθμό χωρίς προηγούμενο και διπλάσιο του περιφερειακού μέσου όρου.

Στην εξουσία από τον Νοέμβριο του 2023, ο Νομπόα έχει εξαπολύσει πόλεμο κατά του οργανωμένου εγκλήματος με ανάπτυξη στρατιωτών στους δρόμους και τις φυλακές, θεαματικές επιχειρήσεις στα προπύργια των λαθρεμπόρων, ενώ καταφεύγει συχνά στην κήρυξη έκτακτης ανάγκης, την οποία καταγγέλλουν οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο, ο Ισημερινός έχει γίνει ένας από τους κυριότερους συμμάχους της Ουάσινγκτον στην περιοχή, υποστηρίζοντας τη στρατιωτική ανάπτυξή της στην Καραϊβική που σκότωσε τουλάχιστον 80 φερόμενους ως ναρκεμπόρους.

Με το δημοψήφισμα αυτό, ο Ντανιέλ Νομπόα προσβλέπει επίσης στη σύνταξη ενός νέου Συντάγματος, κρίνοντας πως το παρόν είναι πολύ επιεικές απέναντι στους εγκληματίες.

Ο αρχηγός του κράτους δεν έχει δώσει πολλές λεπτομέρειες σχετικά με το μελλοντικό Σύνταγμα, το τελικό κείμενο του οποίου θα πρέπει να εγκριθεί με νέο δημοψήφισμα.

Ειδικοί εκτιμούν ωστόσο ότι ένα νέο Σύνταγμα θα έχει μικρή επίδραση στην ασφάλεια.