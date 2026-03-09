Θουκυδίδης - ΗΠΑ - Ιράν

Το παρόν άρθρο εξετάζει τη σύγχρονη γεωπολιτική δυναμική μέσα από το θεωρητικό πρίσμα του Θουκυδίδη και της ανάλυσης του Πελοποννησιακού Πολέμου. Το άρθρο συνδέει το ιστορικό δίπολο μεταξύ Αθήνα και Σπάρτη με τον σύγχρονο ανταγωνισμό μεταξύ Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα, εξετάζοντας παράλληλα τη γεωπολιτική σημασία ενεργειακών περιοχών όπως το Ιράν, το Ιράκ και η Βενεζουέλα. Υποστηρίζεται ότι, παρά την οικονομική της άνοδο, η Κίνα αντιμετωπίζει περιορισμούς στην ικανότητά της να λειτουργήσει ως πλήρης ηγεμονική δύναμη, ιδιαίτερα όσον αφορά την παροχή στρατηγικής και στρατιωτικής προστασίας στους εταίρους της.

Η μελέτη της διεθνούς πολιτικής συχνά ανατρέχει σε ιστορικά παραδείγματα προκειμένου να κατανοήσει τις δομικές δυναμικές της ισχύος. Ένα από τα σημαντικότερα θεωρητικά πρότυπα αποτελεί η ανάλυση του Θουκυδίδη για τη σύγκρουση Αθήνας και Σπάρτης.

Η περίφημη διατύπωση του Θουκυδίδη ότι «η άνοδος της δύναμης της Αθήνας και ο φόβος που προκάλεσε στη Σπάρτη κατέστησαν τον πόλεμο αναπόφευκτο» αποτελεί σήμερα τη βάση της θεωρίας που είναι γνωστή ως Thucydides Trap.

Ο Ρεαλισμός στις Διεθνείς Σχέσεις

Η ανάλυση βασίζεται στη θεωρία του δομικού ρεαλισμού, όπως διατυπώθηκε από τον Kenneth Waltz. Σύμφωνα με τον ρεαλισμό, το διεθνές σύστημα χαρακτηρίζεται από αναρχία, γεγονός που οδηγεί τα κράτη να επιδιώκουν την αύξηση της ισχύος τους για λόγους ασφάλειας.

Σε αυτό το πλαίσιο, η άνοδος μιας νέας δύναμης συχνά προκαλεί ανασφάλεια στην ήδη κυρίαρχη δύναμη. Η δυναμική αυτή οδηγεί σε ανταγωνισμούς που εκδηλώνονται σε πολλαπλά επίπεδα: οικονομικό, στρατιωτικό, ενεργειακό αλλά και τεχνολογικό.

Η Σύγχρονη Αντιπαράθεση ΗΠΑ–Κίνας και η Αντιστροφή του Θουκυδίδειου Δίπολου

Οι αναλογίες με το ιστορικό δίπολο Αθήνας–Σπάρτης. Ωστόσο, αρκετοί αναλυτές υποστηρίζουν ότι οι ρόλοι εμφανίζονται σε μεγάλο βαθμό αντεστραμμένοι.

Στην αρχαιότητα:

Η Αθήνα ήταν η δυναμική εμπορική και ναυτική δύναμη

H Σπάρτη ήταν κυρίως στρατιωτική δύναμη.

Στο σύγχρονο σύστημα:

Η Κίνα εμφανίζεται ως η ανερχόμενη οικονομική και εμπορική δύναμη

Οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν την ισχυρότερη στρατιωτική παρουσία παγκοσμίως

Η οικονομική επέκταση της Κίνας εκφράζεται κυρίως μέσω πρωτοβουλιών όπως η Belt and Road Initiative.

Ενεργειακή Γεωπολιτική και Περιφερειακές Δυνάμεις

Η ενεργειακή ασφάλεια αποτελεί βασικό στοιχείο της παγκόσμιας ισορροπίας ισχύος. Χώρες όπως το Ιράν, το Ιράκ και η Βενεζουέλα διαθέτουν σημαντικά αποθέματα υδρογονανθράκων και αποτελούν κρίσιμους γεωπολιτικούς κόμβους.

Ιράν: Το Ιράν κατέχει στρατηγική θέση στον Περσικό Κόλπο και επηρεάζει κρίσιμες ενεργειακές διαδρομές.

Ιράκ: Το Ιράκ αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παραγωγούς πετρελαίου στη Μέση Ανατολή και βρίσκεται στο επίκεντρο γεωπολιτικών ανταγωνισμών μετά τον πόλεμο στο Ιράκ του 2003.

Βενεζουέλα: Η Βενεζουέλα διαθέτει από τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο και αποτελεί πεδίο γεωπολιτικής αντιπαράθεσης στη Λατινική Αμερική.

Το Τρίγωνο Ισχύος: Στρατιωτική - Οικονομική - Ενεργειακή Δύναμη

Η παγκόσμια ισχύς μπορεί να αναλυθεί μέσω ενός τριπλού μοντέλου.

Στρατιωτική ισχύς: Οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν εκτεταμένο δίκτυο συμμαχιών και στρατιωτικών βάσεων παγκοσμίως.

Οικονομική ισχύς: Η Κίνα αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες οικονομίες στον κόσμο και σημαντικό εμπορικό εταίρο για πολλές χώρες.

Ενεργειακή ισχύς: Η πρόσβαση σε ενεργειακούς πόρους και η ασφάλεια των ενεργειακών διαδρομών αποτελούν κρίσιμο παράγοντα στρατηγικής ισχύος.

Το τρίγωνο αυτό καθορίζει τη δομή του σύγχρονου διεθνούς συστήματος.

Περιορισμοί της Κινεζικής Ηγεμονίας

Παρά τη σημαντική οικονομική της ανάπτυξη, η Κίνα αντιμετωπίζει περιορισμούς στην ικανότητά της να λειτουργήσει ως πλήρης παγκόσμια ηγεμονική δύναμη.

Η κύρια αδυναμία της εντοπίζεται στην περιορισμένη δυνατότητα παροχής άμεσης στρατιωτικής υποστήριξης σε χώρες που εξαρτώνται οικονομικά από αυτήν.

Σε αντίθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες διαθέτουν εκτεταμένα στρατιωτικά δίκτυα και μηχανισμούς άμεσης επέμβασης, η Κίνα βασίζεται κυρίως σε:

οικονομική διπλωματία

επενδύσεις

εμπορικές συμφωνίες

Η διαφοροποίηση αυτή περιορίζει την ικανότητά της να εγγυηθεί την ασφάλεια των εταίρων της σε περιόδους κρίσης.

Ένα κρίσιμο στοιχείο για την κατανόηση της σύγχρονης ηγεμονίας είναι η ικανότητα παροχής άμεσης και ουσιαστικής υποστήριξης σε συμμάχους κατά τη διάρκεια κρίσεων. Στο πλαίσιο αυτό, η στάση των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι σε στρατηγικούς εταίρους αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί η σύγχρονη συμμαχική αρχιτεκτονική.

Κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης που ξεκίνησε με την ευρείας κλίμακας ρωσική εισβολή το 2022, οι Ηνωμένες Πολιτείες παρείχαν σημαντική στρατιωτική, οικονομική και ανθρωπιστική βοήθεια προς την Ουκρανία. Η υποστήριξη αυτή περιλάμβανε:

στρατιωτικό εξοπλισμό και συστήματα άμυνας

οικονομική ενίσχυση για τη σταθεροποίηση της κρατικής λειτουργίας

διπλωματική στήριξη σε διεθνείς οργανισμούς

Η παρέμβαση αυτή ενίσχυσε την ικανότητα της Ουκρανίας να διατηρήσει την αμυντική της ανθεκτικότητα και ανέδειξε τον ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών ως βασικού εγγυητή ασφάλειας στο ευρωατλαντικό πλαίσιο.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν επίσης μακροχρόνια στρατηγική συνεργασία με το Ισραήλ, η οποία περιλαμβάνει:

στρατιωτική συνεργασία και κοινά αμυντικά προγράμματα

συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας

διπλωματική στήριξη σε περιόδους περιφερειακής έντασης

Σε στιγμές αυξημένης αστάθειας στη Μέση Ανατολή, η αμερικανική υποστήριξη έχει λειτουργήσει ως παράγοντας αποτροπής και σταθεροποίησης, ενισχύοντας την αξιοπιστία των συμμαχικών δεσμών.

Η συστηματική παροχή στρατιωτικής και πολιτικής υποστήριξης σε συμμάχους αποτελεί βασικό στοιχείο της ηγεμονικής στρατηγικής των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε σύγκριση, η διεθνής παρουσία άλλων μεγάλων δυνάμεων παραμένει περισσότερο προσανατολισμένη σε οικονομικά εργαλεία επιρροής παρά σε άμεση στρατιωτική εμπλοκή σε συμμαχικές κρίσεις.

Στο πλαίσιο του θουκυδίδειου μοντέλου, η ικανότητα μιας δύναμης να προστατεύει και να ενισχύει τους συμμάχους της ενισχύει τη σταθερότητα του μπλοκ επιρροής της και αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τη διατήρηση της διεθνούς ισορροπίας ισχύος.

Το μάθημα του Θουκυδίδη για τον 21ο αιώνα

Η ανάλυση του Θουκυδίδη για τον Πελοποννησιακό Πόλεμο παραμένει ένα από τα πιο διαχρονικά εργαλεία κατανόησης της διεθνούς πολιτικής. Παρά το γεγονός ότι το έργο του γράφτηκε τον 5ο αιώνα π.Χ., οι βασικές του παρατηρήσεις σχετικά με την ισχύ, τον φόβο και τη δυναμική των συμμαχιών συνεχίζουν να προσφέρουν πολύτιμα συμπεράσματα για τη σύγχρονη γεωπολιτική πραγματικότητα.

Στην αντιπαράθεση μεταξύ Αθήνας και Σπάρτης, ο Θουκυδίδης ανέδειξε τρεις βασικούς παράγοντες που οδηγούν τις μεγάλες δυνάμεις σε σύγκρουση: την άνοδο μιας νέας δύναμης, τον φόβο της ήδη κυρίαρχης δύναμης και τη συσσώρευση ανταγωνισμών σε πολλαπλά επίπεδα.

Οι ίδιες αυτές δυναμικές εμφανίζονται και στο σύγχρονο διεθνές σύστημα, ιδιαίτερα στην αντιπαράθεση μεταξύ Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα. Η οικονομική άνοδος της Κίνας έχει μεταβάλει σημαντικά την ισορροπία ισχύος, δημιουργώντας νέες μορφές ανταγωνισμού σε τομείς όπως το εμπόριο, η τεχνολογία, η ενέργεια και η στρατιωτική ισχύς.

Ωστόσο, το έργο του Θουκυδίδη υπογραμμίζει επίσης έναν ακόμη κρίσιμο παράγοντα: τη σημασία των συμμαχιών και της αξιοπιστίας μιας δύναμης ως εγγυητή ασφάλειας. Στην αρχαιότητα, η Σπάρτη διατηρούσε ένα ισχυρό δίκτυο συμμάχων που στηρίζονταν στη στρατιωτική της ισχύ. Αντίστοιχα, στη σύγχρονη εποχή οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν ένα εκτεταμένο σύστημα συμμαχιών και στρατηγικών συνεργασιών σε παγκόσμιο επίπεδο.

Αντίθετα, η Κίνα έχει αναπτύξει κυρίως οικονομικές σχέσεις με πολλές χώρες, χωρίς όμως να διαθέτει το ίδιο επίπεδο στρατιωτικών δεσμεύσεων ή μηχανισμών συλλογικής ασφάλειας. Η διαφοροποίηση αυτή περιορίζει την ικανότητά της να λειτουργήσει ως πλήρης εγγυητής ασφάλειας σε περιφερειακές κρίσεις.

Η θουκυδίδεια ανάλυση αναδεικνύει έτσι ένα διαχρονικό χαρακτηριστικό της διεθνούς πολιτικής: η ισχύς δεν βασίζεται μόνο στην οικονομική επιρροή αλλά και στην ικανότητα προστασίας συμμάχων και διατήρησης σταθερότητας στο διεθνές σύστημα.

Ένα ακόμη μάθημα από τον Θουκυδίδη αφορά τη δυσκολία της μετάβασης μεταξύ ηγεμονικών δυνάμεων. Στην ιστορία, η αντικατάσταση μιας κυρίαρχης δύναμης από μια άλλη σπάνια πραγματοποιείται ομαλά. Συχνά συνοδεύεται από έντονους ανταγωνισμούς, γεωπολιτικές κρίσεις και πολέμους.

Στον 21ο αιώνα, η διεθνής κοινότητα βρίσκεται σε μια περίοδο πιθανής μετάβασης ισχύος. Παρά την οικονομική άνοδο της Κίνας, η δομή των συμμαχιών, η στρατιωτική ισχύς και η ενεργειακή γεωπολιτική εξακολουθούν να προσδίδουν σημαντικό πλεονέκτημα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το βασικό μάθημα του Θουκυδίδη για τον σύγχρονο κόσμο είναι ότι η ισορροπία ισχύος παραμένει ο θεμελιώδης μηχανισμός οργάνωσης του διεθνούς συστήματος. Οι μεγάλες δυνάμεις επιδιώκουν να διατηρήσουν την επιρροή τους, ενώ οι ανερχόμενες δυνάμεις προσπαθούν να επεκτείνουν τον ρόλο τους.

Η ιστορία δείχνει ότι οι κοινωνίες συχνά αναζητούν έναν ισχυρό παράγοντα σταθερότητας έναν εγγυητή της τάξης και της ασφάλειας. Με αυτή την έννοια, η ιδέα ενός «παγκόσμιου αστυφύλακα» αποτελεί διαχρονικό στοιχείο της διεθνούς πολιτικής.

Η αντικατάσταση ενός τέτοιου ρόλου δεν είναι εύκολη υπόθεση. Όπως έδειξε ο Πελοποννησιακός Πόλεμος, η μετάβαση μεταξύ ηγεμονιών είναι μια διαδικασία μακρά, αβέβαιη και συχνά συγκρουσιακή. Για τον 21ο αιώνα, το κεντρικό ερώτημα δεν είναι μόνο αν θα υπάρξει αλλαγή στην παγκόσμια ισορροπία ισχύος, αλλά και με ποιο τρόπο θα πραγματοποιηθεί αυτή η μετάβαση.

Ο ανταγωνισμός μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας αποδεικνύει ότι η οικονομική ισχύς από μόνη της δεν αρκεί για την πλήρη άσκηση παγκόσμιας ηγεμονίας. Η ικανότητα παροχής ασφάλειας, η στρατιωτική προβολή ισχύος και η αξιοπιστία των συμμαχιών παραμένουν κρίσιμοι παράγοντες.

Η ιστορία φαίνεται να επαναλαμβάνεται, καθώς οι κοινωνίες τείνουν να αναζητούν μια δύναμη που λειτουργεί ως εγγυητής της ασφάλειας και της σταθερότητας του διεθνούς συστήματος. Με άλλα λόγια, το διεθνές σύστημα συχνά καταλήγει να οργανώνεται γύρω από έναν «παγκόσμιο αστυφύλακα».

*Ο Αντώνης Λυριωτάκης – Πρόεδρος Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων και Επικοινωνίας του Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας ( ΕΣΥΝ ) – Πολιτικός Επιστήμονας.