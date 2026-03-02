Ισχυρές εκρήξεις στη Τεχεράνη

Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν σε πολλές συνοικίες της Τεχεράνης, σύμφωνα με όσα μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν και δημοσιογράφοι στην ιρανική πρωτεύουσα, κατά την τρίτη ημέρα του πολέμου.

Οι εκρήξεις, που συνεχίζονται, συγκλόνισαν κτίρια κατοικιών στο κέντρο της ιρανικής πρωτεύουσας και ακούστηκαν στον ανατολικό τομέα της πόλης.

Ταυτόχρονα ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε «νέο μεγάλης κλίμακας πλήγμα» στην «καρδιά» της Τεχεράνης.

«Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία, υπό την καθοδήγηση των ισραηλινών υπηρεσιών Πληροφοριών, εξαπέλυσε νέο μεγάλης κλίμακας πλήγμα κατά στόχων του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος στην καρδιά της Τεχεράνης», αναφέρεται σε ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού.