Ιρανός ΥΠΕΞ: Δεν ζητήσαμε διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αρακτσί, δήλωσε ότι δεν είχε έρθει σε επαφή με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, τις τελευταίες ημέρες, ούτε είχε ζητήσει διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης την Τετάρτη.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Τρίτη ότι μια άλλη «αρμάδα» πλέει προς το Ιράν και ότι ελπίζει η Τεχεράνη να συνάψει συμφωνία με την Ουάσινγκτον.

Οι ΗΠΑ ανέπτυξαν επιπλέον στρατιωτικά μέσα στον Κόλπο μετά τις πανεθνικές διαμαρτυρίες στο Ιράν, οι οποίες οδήγησαν στην πιο αιματηρή καταστολή στη χώρα από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979.

«Δεν υπήρξε καμία επαφή μεταξύ εμού και του Γουίτκοφ τις τελευταίες ημέρες και δεν ζητήσαμε διαπραγματεύσεις», δήλωσε ο Αρακτσί στα κρατικά μέσα ενημέρωσης, προσθέτοντας ότι διάφοροι μεσάζοντες «διεξάγουν διαβουλεύσεις» και βρίσκονται σε επαφή με την Τεχεράνη.

«Η στάση μας είναι σαφής, οι διαπραγματεύσεις δεν συμβαδίζουν με απειλές και οι συνομιλίες μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο όταν δεν υπάρχουν πλέον απειλές και υπερβολικές απαιτήσεις».

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε την Τρίτη στον πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σάλμαν ότι η Τεχεράνη χαιρετίζει κάθε διαδικασία, στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικαίου, που αποτρέπει τον πόλεμο.