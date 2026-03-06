Ιρανός αξιωματούχος: Οι Ευρωπαίοι θα γίνουν νόμιμοι στόχοι, εάν συμμετάσχουν στον πόλεμο

Ο υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν Ματζίντ Ταχτ-Ραβανσί δήλωσε σε συνέντευξή του στο France 24 ότι η Τεχεράνη «έχει ήδη ενημερώσει τους Ευρωπαίους και όλους τους άλλους ότι πρέπει να είναι προσεκτικοί και να μην εμπλακούν σε αυτόν τον πόλεμο επιθετικότητας εναντίον του Ιράν».

Σε αυτό το πλαίσιο προειδοποίησε ότι αν οποιαδήποτε χώρα «συμμετάσχει στην επιθετικότητα των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, θα αποτελέσει επίσης νόμιμο στόχο για αντίποινα από το Ιράν».

Όπως ανέφερε ο Ραβανσί οι Ιρανοί αξιωματούχοι «διαπραγματεύονταν με καλή πίστη» με τις ΗΠΑ, προσθέτοντας ότι «ο τελευταίος γύρος των συνομιλιών στη Γενεύη την περασμένη Πέμπτη ήταν επιτυχής», πριν η αμερικανική κυβέρνηση το Σάββατο «με τη βοήθεια του ισραηλινού καθεστώτος, ξεκινήσει μια επιθετική ενέργεια εναντίον του Ιράν».

Ο Ιρανός αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών επιβεβαίωσε επίσης ότι το Ιράν επιτίθεται σε κουρδικές ομάδες στο γειτονικό Ιράκ, εν μέσω αναφορών ότι η CIA και η Μοσάντ οπλίζουν αυτές τις ομάδες.

«Αν υπάρχει ανάγκη να προστατεύσουμε την κυριαρχία μας, σίγουρα θα το κάνουμε», είπε.

IDF: Συντρίβουμε το καθεστώς στο Ιράν - Θα εξαλείψουμε την απειλή

Το Ισραήλ «συντρίβει το καθεστώς» στο Ιράν, δήλωσε σήμερα o αρχηγός του γενικού επιτελείου των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ.

«Συντρίβουμε το ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς και θα αδράξουμε κάθε ευκαιρία για να ενισχύσουμε τις επιτυχίες μας», τόνισε.

«Η Χεζμπολάχ (του Λιβάνου) επέλεξε να προσχωρήσει στη μάχη στο πλευρό του Ιράν και πληρώνει το τίμημα γι αυτό. Εμείς θα αδράξουμε κάθε ευκαιρία για να πλήξουμε τη Χεζμπολάχ και να εξαλείψουμε την απειλή. Δεν θα παραιτηθούμε από τον αφοπλισμό της», πρόσθεσε.