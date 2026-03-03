Times of Israel, Reuters

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε νέα σειρά επιθέσεων εναντίον υποδομών στην Τεχεράνη σήμερα, τέταρτη ημέρα του πολέμου του Ισραήλ και των ΗΠΑ κατά του Ιράν.

Σύμφωνα με τους Times of Israel, ισραηλινή πηγή από τον τομέα της άμυνας επιβεβαιώνει ότι η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία έπληξε κτίριο στην ιρανική πόλη Κομ, όπου είχαν συγκεντρωθεί ανώτεροι κληρικοί προκειμένου να εκλέξουν τον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν.

Geolocation of the building struck today in this video in the Iranian city of Qom. 34.62534, 50.87639

The building belongs to the "Assembly of Religious Experts" who select the next Islamic Revolutions' Supreme Leader.https://t.co/nH9hNR5Tou pic.twitter.com/TgUGCYmmhv — Mehdi H. (@mhmiranusa) March 3, 2026

Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, το Συμβούλιο των Ειδικών – το θεσμικό όργανο που είναι αρμόδιο για την επιλογή του ανώτατου ηγέτη – αριθμεί συνολικά 88 μέλη. Ωστόσο, παραμένει ασαφές πόσα από αυτά βρίσκονταν μέσα στο κτίριο τη στιγμή της αεροπορικής επιδρομής.

Παράλληλα, ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων μετέδωσαν πως το κτίριο του ιρανικού Συμβουλίου των Ειδικών -που είναι επιφορτισμένο με την εκλογή νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν- ισοπεδώθηκε από ισραηλινοαμερικανικά πλήγματα στην πόλη Κομ, νότια της ιρανικής πρωτεύουσας.

Αυτόπτες μάρτυρες είπαν στο Reuters ότι η περιοχή κοντά στο κτίριο αυτό βομβαρδίστηκε.

«Η αεροπορία εξαπέλυσε μια σειρά από μεγάλης κλίμακας επιθέσεις εναντίον υποδομών που ανήκουν στο ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς στην Τεχεράνη», ανακοίνωσε ο ιρανικός στρατός.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου ανέφεραν νέες εκρήξεις στην ανατολική και νοτιοανατολική Τεχεράνη σήμερα το μεσημέρι και γκρίζο καπνό να υψώνεται στον ουρανό.

