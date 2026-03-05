Ιρανικά πολεμικά αεροσκάφη βρέθηκαν τη Δευτέρα «δύο λεπτά» μακριά από το να χτυπήσουν την αεροπορική βάση Αλ Ουντέιντ του Κατάρ, τη μεγαλύτερη στρατιωτική βάση που φιλοξενεί αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή, πριν καταρριφθούν από αεροσκάφη F-15 του Κατάρ.

Σύμφωνα με το CNN, τα βομβαρδιστικά Su-24 των Φρουρών της Επανάστασης, που χρονολογούνται από τη σοβιετική εποχή, εντοπίστηκαν να μεταφέρουν «βόμβες και κατευθυνόμενα πυρομαχικά» προς την Αλ Ουντέιντ, η οποία συνήθως φιλοξενεί περίπου 10.000 αμερικανικούς στρατιώτες, και το συγκρότημα επεξεργασίας φυσικού αερίου Ρας Λαφάν του Κατάρ, δεν απάντησαν σε κλήσεις ασυρμάτου, σύμφωνα με μία από τις πηγές.

Τα αεροσκάφη συνετρίβησαν στα χωρικά ύδατα του Κατάρ, ενώ οι έρευνες για την ανεύρεση των πληρωμάτων συνεχίζονται, σύμφωνα με τους αξιωματούχους που επικαλείται το αμερικανικό δίκτυο.

