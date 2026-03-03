Ιράν: Ζει ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, γιος του Αγιατολάχ

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, γιος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και πρόσωπο που από καιρό θεωρείται ως πιθανός διάδοχός του, είναι ζωντανός, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταφέρει το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr.

Το πρακτορείο πρόσθεσε ότι ο Μοτζτάμπα εξετάζει επίσης «σημαντικά ζητήματα» που αφορούν τη χώρα, χωρίς να παρέχει λεπτομέρειες.

Το Σαββατοκύριακο είχε αναφερθεί ότι ο Μοτζτάμπα είχε σκοτωθεί, πιθανόν στην επίθεση όπου έχασε τη ζωή του ο πατέρας του και οι αδελφός του.

Το CNN επισημαίνει ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ θεωρείται ότι ασκεί επιρροή στα παρασκήνια, με στενότατες σχέσεις με τους Φρουρούς της Επανάστασης (IRGC) και με το Basij, το εθελοντικό παραστρατιωτικό δίκτυο.

Ωστόσο, οποιαδήποτε κίνηση προς μια διαδοχή από πατέρα σε γιο θα έρχονταν σε σύγκρουση με πολιτικές και θρησκευτικές ευαισθησίες στο εσωτερικό του Ιράν.