Το Ιράν έχει αρχίσει να τοποθετεί νάρκες στα Στενά του Ορμούζ, το σημαντικότερο ενεργειακό σημείο του κόσμου που μεταφέρει περίπου το ένα πέμπτο του συνόλου του αργού πετρελαίου, σύμφωνα με το CNN, το οποίο επικαλείται δύο άτομα που είναι εξοικειωμένα με τις αναφορές των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών σχετικά με το θέμα.

Η τοποθέτηση ναρκοπεδίων δεν είναι ακόμη εκτεταμένη, με μερικές δεκάδες να έχουν τοποθετηθεί τις τελευταίες ημέρες, ανέφεραν οι πηγές. Ωστόσο, το Ιράν εξακολουθεί να διαθέτει το 80% έως 90% των μικρών σκαφών και των ναρκοθετών του, ανέφερε μία από τις πηγές, οπότε οι δυνάμεις του θα μπορούσαν να τοποθετήσουν εκατοντάδες ναρκοπέδια στη θαλάσσια οδό.

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν, το οποίο ελέγχει πλέον αποτελεσματικά τα Στενά μαζί με το ναυτικό του Ιράν, έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει ένα «φράχτη» από διάσπαρτα σκάφη τοποθέτησης ναρκών, σκάφη φορτωμένα με εκρηκτικά και πυραυλικές μπαταρίες με βάση την ακτή, σύμφωνα με το CNN.

Οι Φρουροί της Επανάστασης είχαν προειδοποιήσει προηγουμένως ότι οποιοδήποτε πλοίο διέσχιζε τα Στενά θα δεχόταν επίθεση, και ο δίαυλος έχει ουσιαστικά κλείσει από την αρχή του πολέμου. Η κατάσταση των Στενών έχει περιγραφεί στο CNN ως «κοιλάδα του θανάτου», δεδομένων των κινδύνων που ενέχει η διέλευσή του.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν σήμερα ότι ο αμερικανικός ναυτικός στόλος δεν έχει συνοδεύσει κανένα πλοίο μέσω των Στενών, αν και ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι η κυβέρνησή του εξετάζει τις επιλογές για να το πράξει.

Τραμπ: Εάν το Ιράν έχει τοποθετήσει νάρκες, θέλουμε να αφαιρεθούν αμέσως

Άμεση ήταν η αντίδραση του Αμερικανού προέδρου στις παραπάνω αναφορές, καθώς με ανάρτησή του στο Τruth Social ανέφερε ότι αν το Ιράν έχει ναρκοθετήσει τα Στενά, θα πρέπει να απομακρύνει τις νάρκες αμέσως. Μάλιστα, προειδοποίησε ότι σε αντίθετη περίπτωση, «οι στρατιωτικές συνέπειες για το Ιράν θα είναι σε επίπεδο που δεν έχει ξαναγίνει».

Αναλυτικά η ανάρτηση Τραμπ: «Εάν το Ιράν έχει τοποθετήσει νάρκες στα Στενά του Ορμούζ, και δεν έχουμε καμία αναφορά για κάτι τέτοιο, θέλουμε να αφαιρεθούν ΑΜΕΣΩΣ! Εάν για οποιονδήποτε λόγο έχουν τοποθετηθεί νάρκες και δεν απομακρυνθούν αμέσως, οι στρατιωτικές συνέπειες για το Ιράν θα είναι σε επίπεδο που δεν έχει ξαναγίνει. Αν, από την άλλη πλευρά, απομακρύνουν ό,τι έχει τοποθετηθεί, θα είναι ένα τεράστιο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ».