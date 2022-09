Ιράν: Στους 76 οι νεκροί διαδηλωτές, εκατοντάδες οι συλλήψεις

Τουλάχιστον 76 διαδηλωτές σκοτώθηκαν από τις ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας κατά τη διάρκεια των αναταραχών που ταλανίζουν τη χώρα για 12η μέρα και οφείλονται στον θάνατο της 22χρονης Μάχσα Αμινί.

Το Iran Human Rights (IHR), μια οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων με έδρα τη Νορβηγία, κατηγόρησε τις αρχές για χρήση δυσανάλογης βίας και πραγματικών πυρομαχικών για την καταστολή των διαδηλωτών.

Tonight in the city of Yazd, two women standing on top of a car throw their hijabs in the air while protesters cheer and clap, on the 11th night of unrest in Iran over the death of #MahsaAmini, 22, in morality police custody and a near total internet shutdown.#مهسا_امینی pic.twitter.com/aqaxLhtX4C