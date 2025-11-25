Το Ιράν θα αυξήσει τις τιμές των καυσίμων - Στόχος ο έλεγχος της ζήτησης

Στην αύξηση της τιμής των καυσίμων που επιδοτούνται σε μεγάλο βαθμό υπό ορισμένες περιορισμένες συνθήκες θα προχωρήσει το Ιράν, σύμφωνα με την ημιεπίσημη υπηρεσία ειδήσεων Tasnim, καθώς η εν λόγω χώρα - μέλος του ΟΠΕΚ επιδιώκει να ελέγξει την αυξανόμενη ζήτηση καυσίμων χωρίς να προκαλέσει την αντίδραση του κοινού.

«Με την απόφαση της κυβέρνησης, από τον Δεκέμβριο, ο ανεφοδιασμός οχημάτων με κάρτες καυσίμων έκτακτης ανάγκης θα χρεώνεται με 50.000 ιρανικά ριάλ ανά λίτρο (0,44 δολάρια ανά λίτρο στην ελεύθερη αγορά)», ανέφερε το Tasnim, προσθέτοντας ότι η νέα τιμή αντιπροσωπεύει το 10% του κόστους που έχει το κράτος για την αγορά ενός λίτρου καυσίμου από τα διυλιστήρια.

Οι κάρτες έκτακτης ανάγκης μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πρατήρια καυσίμων εάν ο οδηγός δεν διαθέτει την έξυπνη κάρτα που εισήχθη το 2007, η οποία του επιτρέπει να αγοράσει έως 60 λίτρα καυσίμου με 15.000 ριάλ ανά λίτρο (0,14 δολάρια) και έως 100 λίτρα με 30.000 ριάλ ανά λίτρο (0,27 δολάρια).

Σύμφωνα με το Tasnim, η εγχώρια παραγωγή καυσίμων περίπου 110 εκατομμυρίων λίτρων την ημέρα ξεπερνιέται από την αυξανόμενη ζήτηση, η οποία μπορεί να φτάσει τα 140 εκατομμύρια λίτρα την ημέρα λόγω διάφορων παραγόντων, όπως τα αναποτελεσματικά αυτοκίνητα, το λαθρεμπόριο και η καλοκαιρινή ζέστη.

Κυβερνητικοί αξιωματούχοι έχουν προειδοποιήσει ότι οι επιδοτούμενες τιμές καυσίμων στο Ιράν «δεν είναι λογικές», επιβαρύνουν σοβαρά τα δημόσια οικονομικά και ενθαρρύνουν τη μη βέλτιστη κατανάλωση, καθώς και τις εισαγωγές καυσίμων.

Η εισαγωγή ενός τρίτου τιμολογίου για τα καύσιμα στο Ιράν διαφέρει από την ξαφνική απόφαση του 2019 να αυξηθούν οι τιμές των καυσίμων για όλες τις έξυπνες κάρτες, η οποία οδήγησε σε εκτεταμένες διαμαρτυρίες που καταστάλθηκαν από το κράτος.

Η Tasnim δημοσίευσε το έγγραφο της απόφασης του υπουργικού συμβουλίου, στο οποίο αναφέρεται, επίσης, ότι οι ιδιώτες οδηγοί που διαθέτουν περισσότερα από ένα αυτοκίνητα θα μπορούν να χρησιμοποιούν τις ποσοστώσεις των έξυπνων καρτών μόνο για ένα από τα αυτοκίνητά τους, ενώ τα κρατικά οχήματα, τα καινούργια αυτοκίνητα και τα εισαγόμενα αυτοκίνητα από το εξωτερικό θα πρέπει να πληρώνουν την πιο ακριβή τιμή.

Σύμφωνα με το έγγραφο, τον Φεβρουάριο αναμένονται περαιτέρω αλλαγές, όπως χαμηλότερες ποσοστώσεις βενζίνης για τα αυτοκίνητα που κινούνται με CNG, τα οποία αντιπροσωπεύουν σημαντικό μερίδιο των ταξί.