Ιράν: Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κλείνουν την πρεσβεία τους στην Τεχεράνη, ανακαλούν τον πρεσβευτή τους

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν σήμερα ότι κλείνουν την πρεσβεία τους στην Τεχεράνη και ανακαλούν τον πρεσβευτή τους στο Ιράν, μετά τις ιρανικές επιθέσεις που στόχευσαν τη χώρα αυτή του Κόλπου, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

«Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοινώνουν το κλείσιμο της πρεσβείας τους στην Τεχεράνη και την αποχώρηση του πρεσβευτή τους και του συνόλου των μελών της διπλωματικής τους αποστολής, ενώ καταδικάζουν τις ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις», δήλωσε το υπουργείο.

Η απόφαση αποτελεί απάντηση στις "κατάφωρες ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις που είχαν στόχο το έδαφος, συνιστώντας επιθέσεις που έπληξαν χώρους πολιτών, κυρίως κατοικημένες περιοχές, αεροδρόμια, λιμάνια και υποδομές υπηρεσιών, και εξέθεσαν σε κίνδυνο ανυπεράσπιστους πολίτες", προστίθεται στην ανακοίνωση.