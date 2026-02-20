Ιράν: Συνετρίβη στρατιωτικό εκπαιδευτικό αεροσκάφος - Νεκρός ο ένας χειριστής
Ιράν: Συνετρίβη στρατιωτικό εκπαιδευτικό αεροσκάφος - Νεκρός ο ένας χειριστής

20/02/2026 • 07:41
 Διθέσιο εκπαιδευτικό και ελαφρύ καταδιωκτικό αεροσκάφος της ιρανικής πολεμικής αεροπορίας συνετρίβη χθες Πέμπτη στο δυτικό Ιράν, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο ένας από τους δυο πιλότους του, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση IRIB.

Το αεροσκάφος συνετρίβη ενώ εκτελούσε νυχτερινή εκπαιδευτική αποστολή στην επαρχία Χαμεντάν, που είναι γενικά ορεινή, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο ένας από τους χειριστές είναι σώος, πάντα σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση, που διευκρίνισε πως διενεργείται έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια του δυστυχήματος.

