Το Ιράν συνέλαβε τέσσερις ξένους υπηκόους για συμμετοχή στις μεγάλες διαδηλώσεις

Τέσσερις ξένοι πολίτες, η υπηκοότητα των οποίων δεν διευκρινίστηκε, συνελήφθησαν στο Ιράν κατηγορούμενοι για «συμμετοχή στις ταραχές», μετέδωσε σήμερα η κρατική τηλεόραση της χώρας, η οποία τον περασμένο μήνα συγκλονίστηκε από ένα μαζικό κύμα διαδηλώσεων.

«Τα πρόσωπα αυτά συνελήφθησαν σε έφοδο» στην επαρχία της Τεχεράνης, υπογράμμισε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο χωρίς να διευκρινίσει πότε έγιναν οι συλλήψεις αυτές.

«Στην έρευνα (που έγινε) στην τσάντα του ενός εκ των υπόπτων βρέθηκαν τέσσερις αυτοσχέδιες βομβίδες κρότου, που χρησιμοποιήθηκαν στις ταραχές και τα επεισόδια στην περιοχή», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Οι ιρανικές αρχές κατηγορούν το Ισραήλ και τις ΗΠΑ για εμπλοκή στις ταραχές αυτές με χιλιάδες νεκρούς.

Η ιρανική εξουσία δηλώνει ότι στη μεγάλη πλειονότητά τους τα θύματα είναι μέλη των δυνάμεων ασφαλείας ή περαστικοί που σκοτώθηκαν από «τρομοκράτες». Μη κυβερνητικές οργανώσεις με έδρα στο εξωτερικό κατηγορούν ωστόσο τις δυνάμεις ασφαλείας ότι έβαλαν σκοπίμως στο στόχαστρο τους διαδηλωτές.

Στις 24 Ιανουαρίου, το ιρανικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Irna μετέδωσε την είδηση για τη σύλληψη δύο ξένων πολιτών, αυτήν τη φορά στο δυτικό τμήμα της χώρας.