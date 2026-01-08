Ιράν: Συνεχίζεται η εξέγερση κατά των μουλάδων - Χωρίς ίντερνετ η χώρα, αναφορές για 45 νεκρούς

Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται για 12η ημέρα οι συγκρούσεις στο Ιράν ανάμεσα στους διαδηλωτές που έχουν εξεγερθεί κατά του καθεστώτος των Μουλάδων και των δυνάμεων ασφαλείας. Η κυβέρνηση υπό τον Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ήδη αντιμέτωπη με οικονομική κρίση, προσπαθεί να καταστείλει τις κινητοποιήσεις που έχουν εξαπλωθεί σε όλη τη χώρα. Από την πλευρά τους, οι εξόριστοι αντιπολιτευόμενοι καλούν σε νέες κινητοποιήσεις και απεργίες.

Footage showing a car ramming security forces in Mashhad, Iran.pic.twitter.com/Dvt85lv39j — Clash Report (@clashreport) January 8, 2026

A Peugeot driver became a local hero after driving into a crowd of Islamist security forces that was chasing anti-regime protesters in Mashhad, Iran. pic.twitter.com/DNCQE1gb2r — Visegrád 24 (@visegrad24) January 8, 2026

«Έπεσε» το ίντερνετ στην Τεχεράνη και άλλες περιοχές της χώρας

Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη και πολλές άλλες περιοχές του Ιράν βίωσαν ψηφιακή διακοπή λειτουργίας την Πέμπτη, καθώς η σύνδεση στο διαδίκτυο διακόπηκε σε πολλούς παρόχους υπηρεσιών, σύμφωνα με την ομάδα παρακολούθησης του διαδικτύου NetBlocks, κατά τη διάρκεια των πανεθνικών διαδηλώσεων ενάντια στις οικονομικές δυσκολίες.

Αυτό συνέβη μετά την προειδοποίηση που απηύθυνε ο πρίγκιπας του Ιράν Ρεζά Παχλάβι προς το ισλαμικό καθεστώς την Πέμπτη, δηλώνοντας ότι «ο κόσμος και [ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ] σας παρακολουθούν στενά».

«Η καταπίεση του λαού δεν θα μείνει ατιμώρητη», πρόσθεσε ο Παχλάβι.

Ιράν: Τουλάχιστον 45 διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί από την έναρξη των κινητοποιήσεων διαμαρτυρίας

Παράλληλα, στους 45 ανέρχονται μέχρι στιγμής οι διαδηλωτές οι οποίοι έχουν χάσει τη ζωή τους από την αρχή των κινητοποιήσεων στο Ιράν, στα τέλη Δεκεμβρίου, σύμφωνα με έναν νέο απολογισμό που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η μη κυβερνητική οργάνωση Iran Human Rights (IHR), με έδρα τη Νορβηγία. Από τους 45 νεκρούς, οι οκτώ είναι ανήλικοι.

Breaking: Tens of thousands of people reported on the streets of Tehran amidst another night of nationwide protests pic.twitter.com/Mvl35FhMyX — Faytuks News (@Faytuks) January 8, 2026

«Η καταστολή επεκτείνεται και γίνεται κάθε ημέρα βιαιότερη», δήλωσε ο διευθυντής της ΜΚΟ, Μαχμούντ Αμιρί-Μογκαντάμ, προσθέτοντας πως «εκατοντάδες» άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και περισσότεροι από 2.000 έχουν συλληφθεί.

Η χθεσινή ήταν η φονικότερη ημέρα των κινητοποιήσεων, που διαρκούν ήδη 12 ημέρες, με 13 νεκρούς διαδηλωτές.

🚨📍Mashhad, Iran.



The sheer number of patriotic Iranians in the streets tonight, answering the call of HRH Reza Pahlavi, is making me very emotional.



These are tears of joy.



This is the final battle. Pahlavi will return.

pic.twitter.com/qs1XX4zJAM — Seagull Shah (@seagullshah) January 8, 2026

Από την πλευρά τους, ιρανικά ΜΜΕ και οι Αρχές κάνουν λόγο για τουλάχιστον 21 νεκρούς από την έναρξη των διαδηλώσεων, μεταξύ αυτών μέλη των δυνάμεων επιβολής του νόμου, σύμφωνα με μια καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP).

Ιράν: Ο Ρεζά Παχλαβί ζητά την ενίσχυση των διαδηλώσεων - Προειδοποιεί για ενδεχόμενο black out στο Διαδίκτυο

Παράλληλα, το πρωί της Πέμπτης, ο Ρεζά Παχλαβί, πρωτότοκος γιος του Μοχάμεντ Ρεζά Παχλαβί που ανετράπη με την Ιρανική Επανάσταση το 1979, έστειλε μήνυμα για ενίσχυση των μεγάλων διαδηλώσεων στο εσωτερικό του Ιράν που «τρέχουν» από τις 28 Δεκεμβρίου.

Σε δήλωση του ο Παχλαβί είπε πως οι διαδηλώσεις της Τετάρτης ήταν «άνευ προηγουμένου» και κάλεσε στις νέες διαδηλώσεις που έχουν προγραμματιστεί για σήμερα, Πέμπτη.

Ο ίδιος τόνισε πως το καθεστώς της Τεχεράνης είναι «βαθιά φοβισμένο» και είπε πως ενδέχεται να επιχειρήσει να διακόψει την πρόσβαση στο Διαδίκτυο για να καταστείλει τις διαδηλώσεις.

«Να ξέρετε ότι η επικοινωνία μας δεν θα διακοπεί», δήλωσε ο Παχλάβι, αναφερόμενος σε εναλλακτικά κανάλια, όπως η δορυφορική πρόσβαση στο Διαδίκτυο και τα τηλεοπτικά δίκτυα με έδρα το Ιράν που λειτουργούν από το εξωτερικό.

Προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε προσπάθεια του καθεστώτος να διακόψει την πρόσβαση στο διαδίκτυο θα ενδυναμώσει ακόμη περισσότερο το κίνημα διαμαρτυρίας.

«Εάν το καθεστώς διαπράξει ένα τέτοιο λάθος και διακόψει το διαδίκτυο, αυτό από μόνο του θα αποτελέσει ένα ακόμη κάλεσμα να συνεχίσετε την παρουσία σας και να καταλάβετε τους δρόμους», έγραψε. «Με αυτόν τον τρόπο, θα καρφώσετε ένα ακόμη καρφί στο φέρετρο αυτού του καθεστώτος».

Σύμφωνα με την Jerusalem Post, η διακοπή του διαδικτύου από το καθεστώς σηματοδοτεί συχνά την έναρξη σκληρότερων καταστολών στις διαμαρτυρίες στο Ιράν.

Η Ισλαμική Δημοκρατία είχε επιβάλει στο παρελθόν σχεδόν πλήρη διακοπή του Διαδικτύου κατά τη διάρκεια περιόδων αναταραχών, συμπεριλαμβανομένων των διαμαρτυριών του Νοεμβρίου 2019 και των διαδηλώσεων του 2022 μετά το θάνατο της Μ. Αμίνι.

Ο Παχλάβι ολοκλήρωσε το μήνυμά του αναφέροντας προς τους διαδηλωτές: «Θα νικήσετε. Ζήτω το Ιράν».

