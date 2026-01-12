Ιράν: Στο υπουργείο Εξωτερικών κλήθηκαν διπλωμάτες από τη Γερμανία, τη Βρετανία, την Ιταλία και τη Γαλλία

Οι πρεσβευτές ή επιτετραμμένοι της Γερμανίας της Γαλλίας, της Ιταλίας και της Βρετανίας στην Τεχεράνη κλήθηκαν σήμερα στο υπουργείο Εξωτερικών, όπου οι ιρανικές αρχές εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για την υποστήριξη που εξέφρασαν οι κυβερνήσεις των χωρών τους προς τους διαδηλωτές στο Ιράν.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ότι «κλήθηκαν Eυρωπαίοι πρεσβευτές».

Σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα, διακρίνονται οι διπλωμάτες να οδηγούνται μπροστά σε γιγαντοοθόνη, όπου Ιρανοί αξιωματούχοι τους έδειξαν εικόνες με βίαιες ενέργειες διαδηλωτών. «Τέτοιες ενέργειες υπερβαίνουν το πλαίσιο των ειρηνικών διαδηλώσεων και συνιστούν οργανωμένο σαμποτάζ», σύμφωνα με ανακοίνωση του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών που μεταδόθηκε σε ρεπορτάζ της κρατικής τηλεόρασης.

Η Τεχεράνη ζήτησε από τους διπλωμάτες να διαβιβάσουν αυτές τις εικόνες στους ΥΠΕΞ των χωρών τους. Αξίωσε μάλιστα την ανάκληση δηλώσεων υποστήριξης στους διαδηλωτές, κάνοντας λόγο για «κατάφωρη παρέμβαση σε θέματα εσωτερικής ασφάλειας».

Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι δήλωσε χθες Κυριακή ότι υποστηρίζει «τις δημοκρατικές προσδοκίες του ιρανικού λαού». Κάλεσε επίσης τις ιρανικές αρχές «να εγγυηθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως και τις θεμελιώδεις ελευθερίες όλων των διαδηλωτών» και «να εγκαταλείψουν την επονείδιστη χρήση της θανατικής ποινής ως κατασταλτικού μέτρου».

Η Γαλλία «κατανοεί τις θεμιτές προσδοκίες του ιρανικού λαού» και καλεί τις ιρανικές Αρχές «να επιδείξουν τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση» σε ό,τι αφορά την αντίδρασή τους, ανέφεραν την Παρασκευή γαλλικές διπλωματικές πηγές.