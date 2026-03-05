Το Ιράν πέρασε δεκαετίες κατασκευάζοντας υπόγεια καταφύγια για να προστατεύσει το τεράστιο οπλοστάσιο πυραύλων του από καταστροφή. Ωστόσο, λιγότερο από μία εβδομάδα μετά την έναρξη του πολέμου με τους δύο ισχυρότερους αντιπάλους του, η στρατηγική αυτή αρχίζει να φαίνεται να είναι εσφαλμένη.

Σύμφωνα με την Wall Street Journal, αμερικανικά και ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη, καθώς και drones, πετούν πλέον σχεδόν συνεχώς πάνω από δεκάδες γνωστές πυραυλικές εγκαταστάσεις του Ιράν, παρακολουθώντας τις εξόδους των τούνελ και πλήττοντας φορητούς εκτοξευτές τη στιγμή που αυτοί εμφανίζονται για να εκτοξεύσουν πυραύλους.

Δορυφορικές εικόνες των τελευταίων ημερών δείχνουν τα καμένα υπολείμματα αρκετών ιρανικών πυραύλων και εκτοξευτών που καταστράφηκαν σε αμερικανικές και ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές κοντά στις εισόδους των λεγόμενων «πόλεων πυραύλων», όπως αποκαλούν οι Ιρανοί αξιωματούχοι αυτές τις υπόγειες εγκαταστάσεις.

Iran’s Fars News Agency showcases underground drone arsenal. Look Out! #IranWar pic.twitter.com/9GesFTO6ZN — Reporterfy Media (@ReporterfyMedia) March 2, 2026

Από την έναρξη της σύγκρουσης το περασμένο Σάββατο, η Τεχεράνη κατάφερε να εκτοξεύσει περισσότερους από 500 πυραύλους προς το Ισραήλ, αμερικανικές βάσεις και άλλους στόχους στην περιοχή του Περσικού Κόλπου, αν και πολλοί από αυτούς αναχαιτίστηκαν. Ωστόσο, τις τελευταίες ημέρες έχουν σημειωθεί λιγότερες μεγάλες επιθέσεις, ένδειξη ότι οι αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις μειώνουν την ικανότητα της Τεχεράνης να αντεπιτεθεί.

«Κυνηγάμε τους τελευταίους εναπομείναντες εκτοξευτές βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν για να εξαλείψουμε ό,τι έχει απομείνει από τις δυνατότητές τους», δήλωσε ανώτατος διοικητής των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή. «Βλέπουμε ότι η ικανότητα του Ιράν να πλήξει εμάς και τους συμμάχους μας μειώνεται».

Η Τεχεράνη φαίνεται πως μετέφερε ορισμένους πυραύλους και κινητούς εκτοξευτές έξω από τα καταφύγια πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, προσπαθώντας να τους προστατεύσει διασπείροντάς τους. Ο Κούπερ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έχουν καταστρέψει εκατοντάδες πυραύλους, εκτοξευτές και drones.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι οι ιρανικές εκτοξεύσεις πυραύλων μειώθηκαν κατά 86% μέσα σε τέσσερις ημέρες.

Αναλυτές εκτιμούν ότι μεγάλο μέρος του εναπομείναντος οπλοστασίου της Τεχεράνης -χιλιάδες πυραύλους μικρού και μεσαίου βεληνεκούς- βρίσκεται ακόμη σε υπόγειες βάσεις, των οποίων οι τοποθεσίες είναι σε μεγάλο βαθμό γνωστές στις αμερικανικές και ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.

Αυτό αναδεικνύει ένα βασικό πρόβλημα της ιδέας των «πόλεων πυραύλων»: «Αυτό που κάποτε ήταν κινητό και δύσκολο να εντοπιστεί, πλέον δεν είναι κινητό και είναι πιο εύκολο να πληγεί», δήλωσε ο ερευνητής Σαμ Λερ από το Κέντρο Μελετών Μη Διάδοσης Τζέιμς Μάρτιν.