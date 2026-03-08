Ιράν: Πηγές δείχνουν τον γιο του Χαμενεΐ ως διάδοχο – Γιατί δεν έχει ανακοινωθεί το όνομα ακόμα

Η Συνέλευση των Ειδικών όρισε το πρόσωπο που θα είναι ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν και που θα διαδεχθεί τον αγιατολάχ Αλί Χαμεινεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου σε ισραηλινοαμερικανικά πλήγματα, όπως δήλωσαν μέλη της Συνέλευσης, χωρίς να το κατονομάζουν το πρόσωπο αυτό.

«Ο πλέον κατάλληλος υποψήφιος, που εγκρίθηκε από την πλειοψηφία της Συνέλευσης των Ειδικών, ορίστηκε», είπε ο Μοχσέν Χεϊνταρί, εκπρόσωπος της επαρχίας Χουζεστάν στη Συνέλευση των Ειδικών, σύμφωνα με το πρακτορείο Isna.

Άλλο μέλος του σώματος αυτού που είναι αρμόδιο για την επιλογή το προσώπου που θα διαδεχθεί τον Αλί Χαμενεΐ, ο Μοχαμαντμεντί Μιρμπακερί, επιβεβαίωσε σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε από το πρακτορείο Fars ότι υιοθετήθηκε μια «ισχυρή άποψη, που αντικατοπτρίζει τη θέση της πλειοψηφίας».

Πηγές που γνωρίζουν τις εσωτερικές συζητήσεις λένε ότι η Συνέλευση έχει ήδη επιλέξει τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, γιο του εκλιπόντος ανώτατου ηγέτη, αν και εξακολουθούν να υπάρχουν διαφωνίες σχετικά με το πώς και πότε θα ανακοινωθεί δημόσια η απόφαση.

Παράλληλα, ένα ανώτερο μέλος της Συνέλευσης Εμπειρογνωμόνων του Ιράν δήλωσε στο Iran International ότι έχει επιτευχθεί συναίνεση πλειοψηφίας για τον διάδοχο του Ανώτατου Ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, αλλά ότι εξακολουθούν να υπάρχουν εμπόδια σχετικά με τον τρόπο και τον χρόνο της επίσημης ανακοίνωσης.

A senior member of Iran’s Assembly of Experts said a majority consensus has been reached on a successor to Supreme Leader Ali Khamenei, but that obstacles remain before the choice can be formally announced.



Mohammad Mehdi Mirbagheri, a member of the clerical body tasked with… pic.twitter.com/r2b3pPzWPz — Iran International English (@IranIntl_En) March 8, 2026

Ο ισραηλινός στρατός προειδοποιεί ότι θα στοχοποιήσει όποιον διαδεχθεί τον Χαμενεΐ

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός προειδοποίησε ότι θα συνεχίσει να καταδιώκει όποιον διαδεχθεί τον Χαμενεΐ.

Σε ανάρτησή του στα περσικά στην πλατφόρμα Χ, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε επίσης ότι θα στοχοποιήσει κάθε πρόσωπο που θα επιδιώξει να ορίσει διάδοχο του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, αναφερόμενος στο κληρικό σώμα που είναι αρμόδιο για την επιλογή του ανώτατου ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

پس از خنثی‌سازی خامنه‌ای ستمگر، رژیم تروریستی ایران تلاش می‌کند خود را بازسازی کرده و رهبر جدیدی انتخاب کند.



مجلس خبرگان ایران که دهها سال است تشکیل جلسه نداده، به‌زودی در شهر قم گرد هم خواهد آمد. می‌خواهیم به شما بگوئیم که دست کشور اسرائیل همچنان هر جانشین و هر کسی را که در پی… — ارتش دفاعی اسرائیل | IDF Farsi (@IDFFarsi) March 8, 2026

«Η Ιρανική Συνέλευση Εμπειρογνωμόνων, η οποία δεν έχει συνεδριάσει εδώ και δεκαετίες, θα συνεδριάσει σύντομα στην πόλη Κομ. Θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι το Κράτος του Ισραήλ θα συνεχίσει να καταδιώκει οποιονδήποτε διάδοχο και όποιον επιδιώκει να διορίσει διάδοχο», αναφέρει στην ανάρτησή του ο στρατός του Ισραήλ.