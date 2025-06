Στην παραδοχή των μεγάλων καταστροφών που προκάλεσαν στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν οι αμερικανικές επιθέσεις των προηγούμενων ημερών προχώρησε η Τεχεράνη την Τετάρτη (25/06), σύμφωνα με το Associated Press.

Ο ανταποκριτής του AP στο Ντουμπάι, Τζον Γκάμπρελ, επικαλέστηκε εκπρόσωπο του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών που δήλωσε ότι οι πυρηνικές εγκαταστάσεις της χώρας έχουν υποστεί «σοβαρές ζημιές» από τις αμερικανικές επιθέσεις.

APNewsAlert: DUBAI, United Arab Emirates (@AP) — #Iran's Foreign Ministry spokesperson says its nuclear installations 'badly damaged' by American strikes.